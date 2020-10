Mais Ogier est loin de faire une mauvaise opération au championnat. Troisième à un peu plus de six secondes de la tête sur cette épreuve, le Tricolore devance surtout Elfyn Evans (quatrième sur cette épreuve) et revient un peu sur le Gallois au championnat. Il compte désormais 14 points de retard avec deux manches à disputer encore. "J'étais à la limite" avouait le sextuple champion du monde une fois descendu de sa voiture. "J'ai attaqué très fort. On a essayé d’accrocher cette deuxième place sur cette ultime journée de l’épreuve, mais on n’a pas de regrets. Ça a été intense tout le week-end, on a tout donné. On n'aurait pas pu faire grand-chose de plus."