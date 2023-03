Ogier remporte son 7e rallye du Mexique !

Ogier a pris la tête du rallye samedi après que le leader provisoire de la course, le Finlandais Esapekka Lappi ait dû abandonner suite à une erreur de pilotage et à un gros accident contre un pylône télégraphique. Ogier a ensuite fait cavalier seul toute les journées de samedi et dimanche, reléguant au final son plus proche rival à 27 secondes. « La voiture a été parfaite tout le week-end et c’est un rallye sans aucune faute pour l’équipe», s’est félicité Ogier à l’arrivée.