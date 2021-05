C’est donc le Gallois

qui en a profité pour prendre les commandes de la course. Le Britannique de 32 ans a géré parfaitement l’ultime journée de dimanche pour terminer avec 28 secondes d’avance sur Dani Sordo et une minute et demie sur Ogier. "Nous n’étions peut-être pas l’équipe la plus rapide ce week-end, mais le rythme a été vraiment bon et on a évité les problèmes. Et aujourd’hui on a fait assez pour laisser Dani derrière" expliquait à l’arrivée le vainqueur du jour.