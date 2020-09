Evans est passé entre les gouttes

Impitoyable avec nombre de concurrents, ce Rallye de Turquie a finalement épargné Elfyn Evans qui a su éviter les pièges et eu la réussite nécessaire pour ne pas crever, contrairement à la plupart de ses concurrents. Toujours placé à l’avant, le Gallois et son copilote Scott Martin ont surtout géré un samedi compliqué (avec des pneus usés jusqu’à la corde), avant de s’emparer de la tête de la course le dimanche suite à l’abandon de Sébastien Ogier.

Ogier perd très gros