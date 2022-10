Frisson sur le Game Pass pour Halloween

L’abonnement payant de Xbox , le Game Pass , a décidé de fêter Halloween avec une sélection de jeux flippants dans sa catégorie appelée pour l’occasion Shocktober. Bouh, souffle glacial dans la nuque, panique à bord. Dans le lot, il y a plusieurs pépites que nous allons vous présenter. Ils sont tous jouables sur PC, d’autres ne le sont pas sur consoles.

Rappelons, et c’est nécessaire, que tous les jeux évoqués ci-dessous sont interdits aux mineurs, et vraiment inadaptés à ce public. Cela va même plus loin que cela. Les jeux d’épouvante, et surtout les plus effrayants (les derniers Resident Evil par exemple, The Evil Within, Amnesia), sont loin de convenir à tout le monde. On peut être féru de films d’horreur, totalement hermétique devant ce qu’ils proposent, et mal encaisser un jeu au contenu similaire. C’est là toute la différence entre être spectateur et acteur. Le revers de l’immersion. Si l’expérience est trop anxiogène sur certains titres pour être plaisante, n’hésitez pas à poser la manette et passer à autre chose.

01 Metal Hellsinger, le rythme dans la peau

Metal Hellsinger © Funcom

Commençons en douceur et en musique avec une petite perle ! Les FPS plutôt gores et flippants sont nombreux. Ceux bien bourrins aussi. Les Quake , les Doom (dont le dernier, excellent). Et il y a Metal Hellsinger , sorti récemment (le 15 septembre) avec son concept innovant. Dans l’enfer des enfers, vous incarnez une démone qui veut massacrer de la créature ténébreuse, le tout au rythme d’une musique endiablée. C’est là que le jeu sort du lot et devient sacrément grisant. Votre puissance et la musique (du metal bien bourrin) s’intensifient en fonction de votre capacité à attaquer au rythme du son. Si vous êtes dans le tempo, vous faites un carnage et franchement, c’est l’éclate. Il n’est pas rare de se retrouver en train de bouger frénétiquement la tête, comme en plein concert, en pleine partie. Détruire des démons soutenus par Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) ou encore Tatiana Shmayluk (Jinger) est un bonheur rare et une drôle d’expérience. On en redemande.

02 Dans l’espace, personne ne vous entendra crier

Dead Space © EA

Si votre truc est de vous balader dans les étoiles dans un univers glauque, il y a de quoi faire également. Il y a bien évidemment la référence Dead Space (qui va avoir le droit à un remake très attendu) et ses deux suites moins marquantes, il faut bien le reconnaître. Solidement mise en scène, flippant et nerveux, le premier épisode a fait ses preuves, d’où l’emballement à l’idée de son retour sur next gen. Moins reconnu mais réussi, SOMA est un ajout récent du Game Pass, mais un jeu qui ne l’est pas vraiment. Sorti en 2015, par Frictional Games qui a pondu les Amnesia (évoqués plus tard), le jeu est franchement beau, intrigant et efficace question sursaut. Il y a également Alien Isolation, issu de la franchise portée par Ripley. Traquez par un xénomorphe, on fait peu le malin.

03 Scorn, la flippante nouveauté qui laisse un peu sur sa faim

Scorn © Ebb Software

Alien, vous avez dit Alien ? Place alors à Scorn, une des grosses sorties de ce mois d’octobre qui a reçu un accueil mi-figue mi-raisin par la presse. S’inscrivant indéniablement dans l’univers graphique de la saga lancée par Ridley Scott, sans y être affilié, le jeu (indépendant, financé en partie par crowdfunding) se veut un hommage à Hans Ruedi Giger, l’artiste derrière l’esthétisme des 4 films Alien ainsi que Prometheus et Covenant. Scorn est très beau, avec un sound design très soigné et parfaitement adapté, particulièrement immersif, mais qui pêche lors de ses phases d’action et son scénario. Il offre une expérience très étrange, tout aussi glauque, qui va en rebuter plus d’un mais saura en satisfaire d’autres. A essayer pour voir si la mayonnaise prend chez vous.

04 A Plague Tale Requiem, so frenchie

A Plague Tale : Requiem (2022) © Tous droits réservés Asobo Studio/Focus Entertainment

Puisque nous parlons de nouveauté, passons à une production française qui fait grandement parler, la série A Plague Tale, dont le second volet Requiem vient tout juste de sortir, en day one notamment sur le Game Pass (alors que le premier venait de quitter son catalogue malheureusement). Très immersif, il sort du lot pour sa narration, l’aventure souvent touchante d’une sœur et d’un frère dans un univers chaotique. Certains passages font sérieusement frissonner, comme les hordes de rats dans le premier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la saga et notamment Requiem, sautez sur notre interview de Sébastien Renard, le lead writer du jeu . Il n’y a pas mieux pour en parler !

05 Les deux The Evil Within

The Evil Within © Bethesda

Réalisé par Shinji Mikami, le papa de la saga Resident Evil, The Evil Within est un survival-horror baignant dans le fantastique qui tranche avec les mésaventures de Raccoon City et Umbrella (sans les surpasser). Il propose un contenu souvent plus dynamique mais surtout bien plus gore, bien aidé par sa mise en scène. Rien que le prologue du premier volet annonce la couleur et marque les esprits. On baigne dans l’horreur sans jamais être épargné. La suite marche sur les pas de son prédécesseur et peut donc s’enchaîner dans la foulée. The Evil Within étant un jeu Bethesda, propriété de Microsoft, il ne risque pas de quitter le catalogue du Game Pass contrairement à A Plague Tale Innocence qui manque cruellement, surtout si, novice, vous voulez faire le second volet, particulièrement d’actualité.

06 Amnesia, la grosse trouille

Amnesia Rebirth © Frictional Games

Dans les tous derniers ajouts au Game Pass, vous pouvez retrouver Amnesia Collection et Amnésia Rebirth . Le premier titre rassemble trois “aventures” Amnesia : The Dark Descent, Justine et A Machine For Pigs. Le second est officiellement le second volet de la saga. Des jeux pas vraiment récents mais des références dans le genre peur extrême. Le principe est assez simple : vous évoluez dans un univers sombre, inquiétant où vous êtes amenés à prendre de gros coups de flip à tout moment. Il s’agit d’observer, en vue subjective, de se balader dans les différents espaces accessibles (un château dans le premier), d'interagir avec un paquet d’objets tout en cherchant la lumière et en évitant les menaces afin de ne pas sombrer dans la folie. Cette série de jeux est particulièrement anxiogène, éprouvante. Si vous aimez jouer la peur au ventre, c’est l’idéal. Pour certains, il s’agit d’un des ultimes tests pour voir ce que vous pouvez supporter. Combinez les avec Slender, dispo sur Steam par exemple, et vos nuits seront agitées.

Jouez donc à vous faire peur et chassez monstres et démons, c’est un aussi ça l’esprit d’Halloween !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !