Quoi de neuf sur le Xbox Game Pass ?

Après une très belle année 2021 marquant un beau boom du

Game Pass

, en partie lié à la situation sanitaire (et ses confinements) et la sortie de jeux forts, le service de la Xbox connaît une première moitié d’année plus délicate, avec notamment une baisse de 6% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre fiscal 2022. Rien de très alarmant mais un coup sur le frein pour Microsoft qui s'appuie énormément sur ce service pour conquérir les joueurs et les fidéliser. D’autant plus que le géant américain doit faire face maintenant à la concurrence directe de Sony qui propose un équivalent avec le nouveau Playstation Plus. La principale raison de ce petit coup de mou ? L’absence d’exclusivités fortes depuis le début d’année, ces mêmes exclus qui avaient dynamité la fin 2021. Les dernières en date sont

et

, sortis respectivement le 9 novembre et le 15 novembre. Depuis plus rien côté mastodontes. C’est fort dommage car on voyait bien Xbox enchainer sur ces gros succès, histoire d’enfoncer le clou. Mais deux éléments permettent largement de relativiser tout ceci : du nouveau contenu, il y en a, et surtout de nombreuses annonces ont été faites lors de

. De quoi imaginer un bel avenir.