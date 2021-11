Le Xbox Game Pass crème

Après avoir parlé de la Playstation 5 , passons à la concurrence avec un focus sur la nouvelle Dreamcast .” Ah si seulement, vous dites vous. Ouais, mais non. Pendant que Nintendo et sa Switch continuent de danser loin devant, c’est du côté de Microsoft que Sony trouve son plus audacieux rival niveau next gen et services en ligne. Et chez Microsoft, l’arme ultime tient en trois mots : Xbox Game Pass .

Le Game Pass © Xbox

Ça Pass ou ça casse !

Le service d’abonnement, lancé en 2017, continue son bonhomme de chemin et est devenu le cœur de la stratégie du M de GAFAM dans sa section jeu vidéo . Au point où les ventes de la nouvelle console importent moins que le nombre d’abonnés au catalogue de jeux en ligne. La raison est simple : on peut y accéder sur plusieurs supports, dont celui que l’on ignore plus (enfin !), le PC . C’est une approche radicalement différente de Sony qui mise avant tout sur sa console et ses licences (faussement) exclusives (puisqu’elles débarquent toutes sur PC, une à une).

Microsoft sort donc ses plus beaux arguments pour vous faire céder à l’appel du Pass. Et ça marche. Dans son dernier bilan fiscal, le géant américain annonçait une hausse de ses abonnés de 37%, hausse faisant suite à une précédente encore plus importante. Si bien que les utilisateurs du Game Pass dépasseront aisément les 20 millions à la fin 2021. C’est bien mais pas assez au regard des estimations en interne qui tablaient plutôt sur 47% d’augmentation et non 37. Alors on va pas être cynique, mais c’est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs puisqu’on peut imaginer des efforts encore plus grands pour appâter le client, comme l’ajout de jeux en plus grand nombre, des DLC, etc.

On joue à quoi sur le Game Pass ?

Laissons de côté ces passionnantes questions stratégiques et passons à ce qui compte vraiment : le jeu. Avec plus de 100 titres compris dans votre abonnement, vous avez de quoi faire. Nous allons vous aider à faire le tri avec des conseils maison, une petite sélection sans prétention. C’est cadeau et c’est parti.

Age of Empires 4 © Xbox Game Studios

01 1. Age of Empires 4

L’air de rien, 24 ans après la sortie du premier volet, Age of Empires 4 est arrivé sans crier gare pour nous proposer un RTS qui ne trahit en rien ses aînés et procure un plaisir indéniable pour les amoureux du genre. Et le jour de sa sortie direct sur le Game Pass . La campagne est étonnamment bien mise en scène, variée et prenante, proposant une plongée dans l’Histoire à travers des siècles de batailles, le tout habillé par des cinématiques mêlant dessin et prises de vue réelles. Le multi séduit et a déjà donné lieu à des moments cultes en stream, comme Day[9] se faisant voler une armée d’éléphants sans en comprendre la raison. Ça sent bon le multi RTS époque Starcraft - Warcraft . On reprochera juste une IA pas folichonne dans les parties solo mais rien de rédhibitoire. Age of Empires reste grand !

Sea of Thieves © Xbox Game Studios Rare

02 2. Sea of Thieves

Développé par Rare , le jeu de pirates en ligne de Microsoft n’en est plus à ses débuts. Sorti début 2018, il a traversé les eaux troubles le temps de séduire petit à petit une communauté solide de navigateurs et d’explorateurs. Aujourd’hui, c’est un des jeux les plus joués sur le Game Pass. Avec son look hyper accrocheur, Sea of Thieves n’est pas si simple à prendre en main, mais il propose de nombreuses quêtes, fables, séquences de PVP et autres gros délires en pleine mer ou sur des îles plus ou moins hostiles. On monte des réputations, on débloque des cosmétiques, on customise son navire tel un R5 tuning et on attaque d’autres équipages. Le jeu se joue seul mais c’est à plusieurs qu’il dévoile son vrai potentiel et à sa capacité à être très drôle.

Unpacking © Humble Games

03 3. Unpacking

Voilà un jeu bien étrange. Visuellement, il ne casse pas trois pattes à un canard. Niveau gameplay, c’est d’une simplicité déconcertante. Le principe? Pas fou. Ses ambitions ? Quasi nulle. Et pourtant, Unpacking a une grosse capacité à détendre et à vous happer sans que vous ne le voyez venir. Mais que propose t-il ? De déménager plusieurs appartements et maisons, vider les cartons, tout ranger dans les différentes pièces du nouveau logis d’une famille que vous ne connaissez pas. Faire tout ça à votre goût, affalé, d’une main, en laissant défiler les minutes. Les déménagements n’ont jamais aussi pépères. Votre dos vous remerciera. Mais n’oubliez pas de ranger réellement votre chez vous à la fin d’une session de jeu.

Hades © Supergiant Games

04 4. Hades

Ces dernières années, les rogue-like de qualité n’ont pas manqué, mais Hades est sorti du lot, collant une grosse claque aux joueurs, au point d’être cité et souvent couronné dans les différentes cérémonies récompensant les jeux de l’année 2020. Hades n’est pas simple, mais il a pour lui tous les arguments nécessaires pour vous donner envie d’y replonger, encore et encore : récit intéressant, humour grinçant, gameplay malin, armes et personnalisation, personnages DA à tomber par terre, musique envoutante. Hades, c’est du très lourd.

Psychonauts 2 © Xbox Game Studios

05 5. Psychonauts 2

La suite de Psychonauts a eu le temps de germer puisqu’elle est sortie 16 ans après le premier volet, aux termes d’un long et compliqué développement en 2021. L’objectif n’était pas simple, faire aussi bien, voire mieux, que le jeu initial salué pour son intelligence. Alors, verdict ? Mission réussie. La suite modernise le concept, se veut inventive, soignée, tout au long d’une aventure légère au look enfantin, très drôle, parfois touchante et très abordable. Dans le très haut du panier du Game Pass.

Back 4 Blood © Warner Bros

06 6. Back 4 Blood

Le titre vous fait penser à Left 4 Dead ? C’est normal puisqu’il s’agit du nouveau jeu de Turtle Rock Studios qui avait pondu les deux jeux coopératifs à succès ainsi que Evolve (mais si, rappelez-vous, Evolve). Puisqu’on ne change pas une recette qui a sacrément bien marché (sauf avec Evolve, mais si, rappelez-vous), Back 4 Blood propose la même chose … et bien plus. La grande nouveauté est l’ajout d’un système de deck, des cartes qui modifient de manière radicale la partie des 4 joueurs plongeant dans le chaos zombiesque. Un système pas si simple à prendre en main mais qui vaut le coup et qui vous sera nécessaire de maîtriser pour avancer dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Mais attention, le deck n’enlève rien à la nervosité du jeu, sacrément dynamique et brutal, avec un bestiaire qui vous veut du mal, des personnages sympas, des armes à la pelle, des objectifs variés sur des maps réussies. À jouer entre potes ou avec des inconnus pour vous détendre dans le sang. Comme Dexter, le côté psychopathe en moins.

Flight Simulator, au dessus de l'ancienne salle des Warriors … Oakland © Microsoft

7. Microsoft Flight Simulator

Si vous avez beaucoup de place sur votre disque dur (vraiment beaucoup), il serait dommage de ne pas accorder un peu de votre précieux temps au simulateur de vol de Microsoft car il est sacrément grisant. Même si vous n’avez aucune base en pilotage, en quelques minutes vous pouvez vous retrouver au dessus de New York ou de L.A., ou mieux encore, survoler votre coin, chercher les bleds aux alentours, foncer vers vos différents lieux de vacances. Inutile de vous inquiéter des détails hautement techniques du pilotage. Par contre, si vous êtes un acharné et que vous voulez vous envoler dans le vrai, c’est aussi tout à fait possible, tant que vous avez les reins pour vous accrocher. On reprochera néanmoins au jeu ces innombrables téléchargements de cartes, et les achats in game d’avions, d’aéroports, etc… Mais pour vous envoler au septième ciel, pas besoin d’en arriver à sortir la carte bleue. C’est l’essentiel.

Minecraft © Mojang

8. Minecraft

Puisque Mojang a été racheté par Microsoft, ce n’est pas étonnant de retrouver Minecraft sur le Game Pass. Pourtant, il n’y est pas arrivé avant début novembre, alors que le jeu est sorti absolument partout précédemment. Pourquoi le glisser dans notre liste direz-vous ? Minecraft n’est en rien une nouveauté, beaucoup l’ont saigné dans tous les sens, le jeu a été un énorme succès mondial que nous n’avons pas besoin de vous présenter. Mais tout cela n’est pas un hasard : ce jeu est une merveille, un monde cubique d’une richesse folle, idéal pour le développement cognitif des enfants, parfait pour les adultes qui ont grandi avec les LEGO , une boite de Pandore qu’il faut ouvrir avec précaution pour ne pas y laisser un nombre incalculable d’heures de jeu. Minecraft, ce jeu tellement moche, ce jeu tellement bon.

Maneater © Deep Silver

9. Maneater

Ne tournons pas autour du pot : Maneater n’est pas le meilleur jeu du catalogue disponible, loin de là, et encore moins le plus raffiné. C’est peut-être ce qui fait son charme. Ce jeu de requin, sorti en 2020, fait dans le fun et ça fait du bien : vous contrôlez un de ces gros poissons carnivores et vous n’êtes jamais rassasiés. L’objectif est de manger encore et encore, tout en accomplissant moult quêtes qui feront évoluer votre machine de guerre sous-marine au niveau encore plus vénère. Plutôt beau et pas si bête au final. Le guilty pleasure en eaux troubles du Game Pass.

Forza Horizon 5 © Xbox Game Studios

10. Forza Horizon 5

La grande qualité de l’épisode 3 et la volonté de Microsoft d’en faire un hit ont propulsé la saga Forza Horizon au rang de poids lourd chez Xbox . Le cinquième épisode, arrivé le 5 novembre en accès anticipé (le 9 pour les autres), risque fort de marquer les esprits bien davantage. Le tout en innovant très peu. Il sublime “juste” un concept déjà au top. Le festival Horizon pose ses valises et sa sono au Mexique et n’a qu’un objectif : vous en mettre plein la tronche, pour vous donner envie de rouler, encore et encore. Plus de 500 voitures, une carte immense aux multiples paysages, un contenu colossal et varié (que la communauté peut enrichir), une musique pêchue, un sentiment de vitesse quasi orgasmique, des graphismes qui vont vous décrocher la mâchoire… Oui, Forza Horizon 5 fait très fort. Les tests l’ont porté aux nues et on comprend pourquoi quand on se lance sur les routes mexicaines. Quel pied. Jeu 100% Microsoft, il a débarqué en Day One sur le Game Pass et on ne va pas vous mentir, il est devenu l’argument numéro 1 pour appâter le futur abonné.

Nan mais Halo quoi

Dix jeux, c’est assez peu quand on voit l’ensemble du catalogue (même si honnêtement, il y a aussi plein de jeux à jeter). Parmi les titres non cités qui valent leur pesant de cacahuètes, il y a aussi l’excellent Subnautica et son extension Below Zero, le remarquable jeu de cartes Slay The Spire, le thriller narratif effrayant The Medium, le RPG nippon Yakuza Like a Dragon , le rogue-lite acclamé Dead Cells, l’étonnant Carrion et son appétit féroce, l’OVNI NieR Automata, les Mass Effect , les Wastelands... Et tous les Halo, d’où le titre absolument génial de ce paragraphe. Bref, comme du côté du Playstation Now , il y a de quoi faire si vous êtes partant pour la formule abonnement “à la Netflix” au détriment du jeu individuel comme à l’ancienne. Même si, avouons-le, les deux ne sont pas incompatibles.

