Comment bien débuter sur XDefiant

Annoncé en 2021, XDefiant aura pris son temps pour sortir, mais c'était évidemment pour la bonne cause : Ubisoft voulait faire les choses bien et personne n'ira lui taper sur les doigts pour cela. En mai 2024, ce FPS ultra-nerveux est donc arrivé en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox cumulant très rapidement des millions de joueurs avides d'en découdre au sein des différentes factions proposées en son sein. Car oui, l'autre petit plus du titre, en parallèle de la potentielle addiction qu'il procure, c'est d'être un crossover entre Far Cry 6, Ghost Recon, Splinter Cell, The Division ou encore Watch Dogs. Bref, si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer pleinement dans le soft, mais toutefois éviter le plus de galères possibles dans votre début de partie, suivez notre guide ultime pour réussir dans XDefiant .

01 Les différents modes de jeu et ce qu'il faut savoir pour s'en sortir

XDefiant propose cinq modes de jeu différents, que voici :

Domination : ici, deux équipes s'affrontent pour prendre le contrôle de trois zones sur une map. Quand une zone est dominée par une équipe, celle-ci gagne des points progressivement et plus une équipe contrôle de zones en même temps, plus elle gagne de points. La grande astuce à retenir pour ce mode, c'est de ne pas chercher à dominer les trois zones, mais uniquement deux : celle en extérieur de la map et celle du centre. Cela permettra aux ennemis de respawn autour du camp qu'ils dominent, ce qui s'avère bien plus facile à contrôler et à affronter pour vous, plutôt que de voir réapparaître des ennemis partout sur la carte, voire autour de vous.

As : à l'instar du mode Élimination Confirmée dans les Call of Duty, XDefiant propose le mode As qui demande aux joueurs de tuer un adversaire puis, après, de confirmer sa mort en récupérant sa plaque, ce qui double les points. Il est aussi possible de récupérer la plaque de ses coéquipiers déchus pour empêcher l'ennemi de le faire et donc le freiner dans son score. Notons que celui qui dispose le plus de plaques devient l'As : il gagne alors en rapidité, mais devient aussi une cible prioritaire dans le camp adverse. Ici, nous vous conseillons simplement de protéger l'As s'il est dans votre équipe : les ennemis s'en prendront naturellement à lui, mais pas forcément à vous, vous laissant alors le champ libre.

Occupation : dans ce mode, il s'agit de dominer une zone précise, mais celle-ci est temporaire et il convient de se déplacer pour aller contrôler la prochaine à apparaître sur la map. On privilégiera le par cœur, puisque les nouvelles zones à contrôler se répètent et il est donc possible de les mémoriser pour s'y rendre avec un peu d'avance.

Contrôle de zone : ici, ce mode se divise en deux manches. Il y en a une en défense, où une équipe va devoir défendre des points que l'autre équipe va devoir contrôler, et l'autre en attaque, où les rôles sont inversés. Sachez que le contrôle d'un point est définitif. De manière générale, il s'agit ici d'un mode où le jeu d'équipe est primordial, puisque plus il y a joueurs dans une zone et plus la capture sera rapide. Il convient surtout de constituer un groupe suffisamment solide, capable d'avancer en bloc sur un point commun, pour réussir ; a contrario, de créer un nœud défensif pour repousser l'attaque ennemie. Pensez à user de toutes les compétences de vos personnages.

Escorte : le mode Escorte vous demande soit de protéger un robot durant un convoi, soit au contraire de l'attaquer (il y a aussi deux manches). Plus il y a de joueurs à côté du robot qui doivent le protéger et plus celui-ci se déplacera rapidement : toutefois, avoir un groupe soudé de la sorte fera office d'énorme cible pour l'ennemi. Avoir un back-up, donc un joueur à l'écart pour s'en prendre à l'adversité, est utile. Encore une fois, l'utilisation des compétences de chaque personnage est essentielle.

02 Tout ce qu'il faut savoir sur les factions de XDefiant

Les spécificités de chaque faction

Libertad (Far Cry 6) : les membres de Libertad mettent surtout l'accent sur la médecine, disposent d'un sac à dos Médico pouvant soigner les coéquipiers si ceux-ci se trouvent juste à côté. Un aspect stratégique évidemment très important pour le soutien.

Phantoms (Ghost Recon) : les "soldats du futur" misent sur l'aspect défensif, avec notamment plusieurs boucliers et outils pour tenir une position ou percer une défense adverse.

Echelon (Splinter Cell) : les "super espions" disposent d'une technologie avancée qui leur permet une véritable furtivité. Par exemple, ils peuvent être invisibles sur la mini-carte, révéler la position des ennemis ou encore désorienter l'adversaire.

Nettoyeurs (The Division) : les "pyrotechniciens", eux, ont un argument imparable : le feu. Ils sont équipés de munitions incendiaires, d'un drone cracheur de napalm ou d'un lance-flamme. Cette faction est résolument orientée vers les dégâts infligés.

DedSec (Watch Dogs) : les "cyber assaillants" sont des experts en hacking. Ils peuvent brouiller l'interface des opposants, pirater des boucliers, tourelles ou drones pour en prendre le contrôle ou encore lancer des robots araignées pour traquer les ennemis.

Les stratégies et les styles de jeu de chaque faction

Libertad (Far Cry 6) :

El Remedio (capacité 1) : cette capacité permet de lancer une cartouche de gaz qui soigne les alliées. Attention, les ennemis peuvent la détruire pour stopper immédiatement son effet.

Boost BioVida (capacité 2) : cette capacité permet de lancer une vague permettant augmenter la santé totale et de régénérer ses alliés et soi-même.

Espíritu de Libertad (capacité passive) : cette capacité permet au joueur et à ses alliés à proximité de voir leur vie se régénérer lentement.

Supremo Médico (capacité ultime) : cette capacité permet au joueur de porter un sac à dos Medico qui soigne énormément tous ceux à proximité pendant un temps limité.

Phantoms (Ghost Recon) :

Barrière magnétique (capacité 1) : cette capacité permet de lancer une barrière électromagnétique pouvant bloquer les tirs et les grenades des ennemis.

Bouclier pour Blitz (capacité 2) : cette capacité permet de s'équiper d'un bouclier tactique protégeant des tirs adverses, mais servant aussi d'arme contondante.

Endurci (capacité passive) : cette capacité permet d'augmenter sa santé.

Egide (capacité ultime) : cette capacité permet de s'équiper d'un bouclier plasma sphérique et de s'équiper d'un fusil à dispersion électronique, servant au combat rapproché.

Echelon (Splinter Cell) :

Combinaison-espionne (capacité 1) : cette capacité permet de révéler l'emplacement des ennemis à proximité, à vous comme à vos coéquipiers.

Camouflage numérique (capacité 2) : cette capacité permet de rendre le joueur presque invisible. Attention toutefois, car le déplacement et les tirs le rendent de nouveau visible.

Profil bas (capacité passive) : cette capacité permet de cacher l'emplacement du joueur sur la mini-map des adversaires.

Lunettes à sonar (capacité ultime) : cette capacité permet d'afficher la position des ennemis et d'avoir un pistolet spécial, le 5.7 de Sam Fisher.

Nettoyeurs (The Division) :

Drone incinérateur (capacité 1) : cette capacité permet d'avoir un drone qui jette automatiquement du napalm partout où il passe.

Bombe incendiaire (capacité 2) : cette capacité permet d'avoir un cocktail molotov et d'embraser la zone où le joueur le lance.

Munitions incendiaires (capacité passive) : cette capacité permet de tirer des balles enflammées. Si les dégâts sont augmentés, attention toutefois car la portée des tirs est diminuée.

Le purificateur (capacité ultime) : cette capacité permet de s'équiper d'un lance-flamme aux dégâts dévastateurs.

DedSec (Watch Dogs) :

Arachnorobot (capacité 1) : cette capacité permet d'user d'un robot-araignée qui étourdira automatiquement l'ennemi le plus proche en lui cachant la vue.

Piratage (capacité 2) : cette capacité permet de pirater les capacités déployées par l'ennemi et de les retourner contre lui.

Fabricateur (capacité passive) : cette capacité permet de fabriquer un nouveau dispositif juste après en avoir déployé un.

Verrouillage (capacité ultime) : cette capacité permet de supprimer l'interface des adversaires.

03 Les conseils pour les factions pour les débutants

Si vous commencez dans XDefiant, il parait nécessaire d'essayer toutes les factions pour comprendre leur fonctionnement et leurs différentes compétences. Comprendre comment fonctionne une classe permet évidemment de mieux savoir dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise, mais cela permet aussi de mieux comprendre vos coéquipiers ! Sachez qu'au milieu d'une partie, il est donné la possibilité de changer de classe. Ceci est totalement stratégique, puisqu'il s'agit de s'adapter au fil de l'évolution d'une partie.

N'oubliez pas non plus que l'homogénéité d'une équipe fait toute la différence. Si vous voyez qu'une même faction apparaît plusieurs fois dans une team, n'hésitez pas à choisir une autre faction afin d'avoir la meilleure complémentarité possible. De plus, une bonne connaissance des modes de jeux est nécessaire, ce qui arrivera tout naturellement au fil de vos parties. Sachez aussi que le personnage que vous choisissez n'influera pas sur le gameplay, ce n'est que cosmétique.

04 Les armes de XDefiant

Guide des armes par type

Fusils d'assaut :

M4A1 : un fusil d'assaut qui s'avère être une variante du M4, polyvalent, aux dégâts moyens et au faible recul. Est déverrouillé par défaut.

AK-47 : un fusil d'assaut polyvalent. Se débloque en infligeant 4000 points de dégâts aux ennemis avec des fusils d'assaut.

ACR 6.8 : un fusil d'assaut idéal pour les plus longues distances, équilibré entre les dégâts causés et la maniabilité, mais au fort recul horizontal. Se débloque en réalisant dix kills à distance avec des fusils d'assaut.

MDR : un fusil d'assaut à tir rapide, se comportant presque comme une SMG et convenant au combat plus rapproché. Se débloque via le rang 10 du battlepass de pré-saison.

M16A4 : un fusil d'assaut qui tire en rafales, difficile à maîtriser, mais facile à manier. Il est efficace en longue portée et en courte portée. Se débloquer en faisant 20 headshots avec des fusils d'assaut.

Fusils à pompe :

M870 : ce fusil à pompe dispose d'une faible cadence de tir, mais s'avère puissant. Est déverrouillé par défaut.

AA-12 : un fusil à pompe automatique à la très bonne cadence de tir. Se débloque après avoir fait 15 kills à bout portant avec des fusils à pompe.

Double Barrel : ce fusil de chasse ne tire que deux balles, mais sont extrêmement puissantes. Son rechargement est lent. Se débloque en faisant 10 kills avec des fusils à pompe.

Fusils de précision :

MK 20 SSR : un fusil de précision à la bonne mobilité, à mi-chemin avec le fusil d'assaut et aux dégâts importants. Est déverrouillé par défaut.

SVD : un fusil de précision léger, à la bonne cadence de tir, mais aux dégâts moindres. Se débloque après avoir réussi 15 kills à longue distance avec un fusil de sniper.

Fusil de sniper :

M44 : ce fusil de sniper à verrou dispose d'une bonne portée et maniabilité, mais pas forcément d'une grande puissance de feu. Est déverrouillé par défaut.

TAC-50 : ce fusil de sniper lourd dispose d'un temps de visée lent, d'une faible mobilité et d'un recul important, mais est extrêmement puissant. Se débloque après avoir réussi 10 kills en une balle avec un fusil de sniper.

Mitraillettes :

MP5A2 : cette mitraillette est la plus efficace en moyenne portée avec une grande précision pour les tirs à la hanche. Est déverrouillée par défaut.

MP7 : cette mitraillette se manie très facilement et dispose d'une cadence de tir rapide et d'un grand chargeur, mais n'est pas très bon à longue portée. Se déverrouille après avoir fait 20 kills à bout portant avec une mitraillette.

P90 : cette mitraillette est complète, avec un très grand chargeur, une grande maniabilité, mais se manie un peu plus lentement et son temps de rechargement est long. Sa portée est aussi courte. Se débloque en faisant 10 killes avec des tirs à la hanche avec une mitraillette.

Vector .45 : cette mitraillette est difficile à manier, mais sa cadence de tir exceptionnelle permet des dégâts incroyables quand elle est bien maîtrisée. Se débloque en infligeant 10 000 points de dégâts avec des mitraillettes.

Mitrailleuses légères :

M249 : cette mitrailleuse offre la possibilité de choisir son type de chargeur pour un temps de rechargement plus ou moins long et une plus ou moins grande capacité. Est déverrouillée par défaut.

M60 : cette mitrailleuse dispose d'un grand chargeur de 100 balles, mais son maniement est lourd et son temps de recharge très long. Se débloque après avoir infligé 5000 points de dégâts avec des mitrailleuses légères.

RPK-74 : cette mitrailleuse fait de nombreux et lourds dégâts à longue portée sans avoir une mauvaise vitesse de maniement ou de rechargement. Se débloque après avoir infligé 10 000 points de dégâts avec des mitrailleuses légères.

Armes de poing :

M9 : ce pistolet dispose d'un chargeur de grande capacité et d'une cadence de tir ultra-rapide. Est déverrouillé par défaut.

5.7 : ce pistolet spécial appartenant à Sam Fisher. Il peut one-shot les ennemis à courte portée, tandis que deux tirs seulement sont nécessaires à longue portée. Il n'est utilisable que lors de l'activation de la capacité spéciale de la faction Echelon.

D50 : ce pistolet est un Desert Eagle aux dégâts impressionnants et à la bonne cadence de tir, malgré son recul. Se débloque en infligeant 1000 points de dégâts avec des armes secondaires.

686 Magnum : ce revolver dispose d'énormes dégâts à longue portée, malgré sa lente cadence de tir. Se débloque en faisant 5 kills rapides (c'est-à-dire, en tuant un ennemi juste après avoir changé d'arme).

93R : ce pistolet compact fait de faibles dégâts, mais tire en rafales de trois coups et est très efficace à courte portée. Se débloque en sprintant 240 secondes au total en tenant une arme secondaire.

M1911 : ce pistolet est une arme polyvalente et équilibrée. Se débloque en faisant 4 kills à bout portant avec des armes secondaires.

Personnalisation et modding des armes

Dans XDefiant, il est bien évidemment possible d'équiper son arme de nombreux accessoires sur ses différentes parties comme la bouche, le canon, le rail avant, la lunette, le chargeur, la poignée arrière et la crosse. Chaque accessoire influe précisément sur les performances de l'arme et il convient surtout de connaître son propre style de jeu, ses forces et ses faiblesses pour optimiser ses armes en fonction.

05 Guides des cartes et stratégie de jeu

XDefiant dispose de 14 maps au lancement, avec une nouvelle carte ajoutée chaque mois. Celle-ci se divise en deux catégories :

Les cartes en arènes : ce sont des maps traditionnelles avec un espace plutôt rectangulaire, divisées en 3 parties horizontales et verticales. Les points de respawn sont souvent situées aux deux extrémités.

Les cartes "progression" : ce sont des maps qui conviennent aux modes de jeux où la domination de zones ou l'escorte sont de mise. Il s'agit de cartes divisées en plusieurs zones et à l'architecture moins régulières et linéaires.

Voici l'intégralité des maps qui étaient présentes au lancement de XDefiant :

Arena

Attica Heights

Dumbo

Echelon HQ

Emporium

Liberty

Mayday

Meltdown

Midway

Nudleplex

Pueblito

Showtime

Times Square

Zoo

N'oubliez pas que vous pouvez voter pour une carte lors du matchmaking. Si vous avez plus d'affinités avec une map, vous pouvez faire pencher la balance en votre faveur. N'oubliez pas non plus d'adapter votre faction ou votre arsenal à la carte choisie : une map plus petites conviendra mieux à certaines mitraillettes ou fusils à pompe, par exemple. De même, une map plus grande conviendra forcément aux armes à plus longues portées. Et n'oubliez pas d'éviter de traverser une zone ouverte, vous serez une cible facile pour les snipers adverses.

06

Il existe de nombreuses astuces à connaître pour progresser rapidement dans XDefiant. En voici quelques-unes :

S'entraîner au stand de tir : c'est tout simple, mais il existe un mode où il est possible de s'entraîner sans crainte de faire face à l'adversité. C'est idéal pour se faire la main, notamment quand on est un débutant et que l'on ne souhaite pas se faire massacrer par l'ennemi, du moins avant d'avoir compris les bases. De plus, il y a la possibilité de tester toutes les armes

Aller dans les paramètres pour optimiser son expérience : une évidence pour certains, mais qui mérite d'être rappelée. Sensibilité, champ de vision, interruption d'un mouvement lors de la visée, sprint, glissade, position accroupie, zone morte du joystick… Les options sont nombreuses et paramétrables. L'air de rien, trouver votre confort n'a pas de prix, alors allez y jetez un œil.

Ne jamais oublier ses coéquipiers : déplacez-vous en groupe, pensez à user de vos capacités pour vous aider vous et vos alliés et évitez de vous déplacer seul trop longtemps. Dans XDefiant, on meurt en très peu de temps et l'action est assez impitoyable.

Se déplacer efficacement : la gestion du sprint est un coup à prendre. Déjà, sachez que vous courrez plus vite en tenant une arme de poing et non votre arme principale. Ceci dit, sprinter constamment a de grandes chances de vous mener à votre mort prématurée, surtout pour contourner certains recoins de maps.

Se concentrer sur une arme, puis une autre : au lieu de toucher à tout tout le temps, nous vous conseillons tout simplement de choisir une arme avec laquelle vous vous sentez à l'aise, puis d'essayer de faire le maximum de défis avec. Non seulement vous débloquerez des accessoires, mais certains objectifs permettent de déverrouiller d'autres armes. Il est mieux d'y aller étape par étape.

Supprimez des modes du matchmaking : le confort, c'est important et vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête. Alors, si un mode de jeu ne vous plaît pas particulièrement, voire vous rebute complètement, n'oubliez pas qu'il est possible de le supprimer du match making. Cela vous évitera d'y jouer : plus de plaisir pour une progression plus rapide.

N'oubliez pas de remplir l'objectif de chaque mode : certains joueurs se concentrent uniquement sur le fait de tuer des adversaires et rien d'autres. Cela vaut pour des matchs à morts classiques, mais ce n'est pas le cas de XDefiant dont les modes exigent en réalité d'atteindre certains objectifs. Alors, si vous souhaitez progresser plus vite et être plus efficaces, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là.

Voilà pour notre guide. On ajoute une nouvelle fois que, pour progresser plus rapidement, il esrt aussi nécessaire de regarder le gameplay et de s'inspirer de joueurs confirmés. Ce qui est possible avec la YouTube de Gotaga.

