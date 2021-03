Kristofer Turdell domine l'Xtreme de Verbier et remporte le FWT

en 1996, le Bec de Rosses est devenu le spot de freeride le plus prisé au monde : une piste où les athlètes peuvent redéfinir ce qui est possible en montagne et montrer à quel point le freeride peut être audacieux.

Vingt-cinq ans plus tard, le site continue de tenir ses promesses, avec la victoire de Kristofer Turdell dans l'épreuve de ski masculine, le moment le plus marquant de l'une des journées de freeride les plus mémorables de l'histoire récente du Freeride World Tour. Ce résultat a permis à Turdell de remporter sa toute première victoire à l'Xtreme de Verbier, de s'emparer de la couronne et de prouver au monde entier qu'il était l'un des meilleurs athlètes dans son domaine.