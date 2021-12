Red Bull Challengers : Yamato se frotte à la série des Dark Souls

Streamer indépendant, on connaît Valentin Yamato Lormeau pour ses sessions sur PUBG mais aussi pour son amour inconditionnel de la série des Darks Souls . Après avoir réalisé ses challenges personnels de terminer les différents épisodes avec toutes les classes possibles, il était le candidat idéal pour un défi sur Red Bull Challengers !

Valentin Yamato Lormeau, streamer expert de la série des Souls. © Red Bull

Une heure pour faire le tour des jeux FromSoftware

Pour son entrée dans l’arène, Yamato doit relever un défi “simple” s’il veut remporter le trophée Red Bull Challengers : battre le premier boss de six jeux FromSoftware … en une heure !

Au programme: Dark Souls 1 , 2 et 3 , Sekiro , Bloodborn et Demon’s Souls . Avant tout connus du grand public pour leur niveau de difficulté très élevé, battre le premier boss de chacun de ces opus en moins d’une heure rend ce défi encore plus palpitant vu qu’il ne laisse place à quasiment aucune erreur.

Cependant, Yamato , avec plus de 1150 heures passées sur ces jeux, dispose d’une connaissance approfondie de ces titres qui sont des classiques pour lui.

De plus, sa connaissance du jeu va au-delà de sa propre expérience. Connu pour son implication sur la scène speedrun , Valentin a pu commenter mais aussi analyser les runs les plus folles lors de son implication à l’ AGDQ , Bourg-la-Run, Speedons ou Interglitches. Plus qu’un joueur, nous avons donc affaire ici à un expert.

Dark Souls : zone de confort

Si le mot facilité est un terme qui ne s’applique pas à la série de Souls, Yamato choisit de démarrer par l’épisode pour lequel il se sent le plus en confort : Darks Souls 1 .

En sélectionnant la classe Bandit et le don bombe de feu noire, Valentin optimise sa run, se permettant même de réaliser quelque chose qui n’est pas prévu dans une partie normale : tuer le Démon du Refuge bien avant que cela soit possible. Grâce à un timing précis respecté à la lettre, les bombes de feu noir embrasent le premier boss et celui ci mord la poussière, le tout en une minute trente ! Place à Dark Souls 2 .

Dark Souls 2 : 7 petits pas et puis s’en va

Le deuxième volet de la série des Dark Souls apporte une nouveauté rafraîchissante : un système de jeu en open world ! Ainsi, le choix du premier boss est beaucoup plus libre que sur l’opus précédent.

Changement de classe : Yamato choisit un Bandit avec le don Soin pour se donner une marge de sécurité et pouvoir compenser un accident de parcours.

Afin de respecter le défi en une heure, le choix est fait d’éviter le premier boss du jeu qui rendrait la run plus longue et de se diriger vers la Tour des Flammes de Heide. En effet, le boss qui s’y trouve : Monte - Dragon a la particularité de se tuer tout seul si l’on respecte une technique particulière. En le manipulant et le positionnant à un endroit précis ce dernier effectuera 7 pas avant d’attaquer le joueur, si l’attaque est esquivée, Monte - Dragon plonge dans le vide et y trouvera la mort. Une façon poétique de sortir les pieds en avant, en 5 minutes 45 laissant ainsi plus de 52 minutes pour réaliser les défis sur les titres restants.

Yamato, détendu après ses 2 premières victoires . © Red Bull

Dark Souls 3 : la marque et la flamme

Dernier titre de la zone de confort de Yamato , le défi sur Dark Souls 3 devrait se relever d’une facilité déconcertante tant notre challenger est à l’aise avec ce titre, éprouvé, poncé, maîtrisé en stream.

Pour maximiser son efficacité, Yamato crée un Assassin avec le don Bombe Incendiaire Noire, récite sa partition et fait mordre la poussière à Iudex Gandyr en 6 minutes et 21 secondes. Comme annoncé, les 3 Dark Souls furent un parcours de santé, place au réel défi avec Sekiro !

Sekiro : les pieds dans le tapis

Nouveau jeu, nouvel univers ! Bienvenue dans une version fantastique du Japon médiéval et véritable point de doute pour Yamato qui considère ce titre comme potentiellement la partie la plus compliquée du défi.

Direction l’Ogre Enchaîné, reconnu comme le premier boss du jeu par les conventions de speedrunner, communauté dans laquelle Valentin baigne depuis de nombreuses années. Cependant, imiter cet art du speedrun est moins aisé qu’il ne le semble puisqu’en mimiquant la route de ces artistes il plonge dans un précipice perdant de nombreuses secondes. Un excès de confiance qui lui coûtera cher.

Se remettant en selle, Yamato choisit la raison et adopte la route traditionnelle du jeu pour atteindre Genichiro Ashina, première rencontre scriptée où la défaite est acceptable, dans les règles éditées par le jeu.

Telle une ombre, il s’infiltre jusqu’au premier boss avec 34 minutes restantes au compteur.

Sekiro, première réelle épreuve du défi Red Bull Challenger pour Yamato © Red Bull

Quelques erreurs de manipulation entrainent une, puis deux morts, scellant le défi sur Sekiro avec seulement 26 minutes pour conclure les deux prochains jeux.

Bloodborne : don du sang

En choisissant Bloodborne , Yamato veut jouer la carte de la sérénité en prenant un jeu sur lequel il est plus en confiance. En créant un vétéran de la guerre, il peut profiter de très bonnes statistiques de départ et taper plus fort en début de run, idéal pour notre défi !

Malgré la pression, Yamato nous assène des astuces de speedrunner. © Red Bull

Joueur expert rencontre chasseur vétéran, Valentin arrive au Centre de Yharnam et affronte le Père Gascoigne. La pression n’aidant pas, les doigts tremblent sur la manette et le Père se transforme en bourreau. Yamato y arrive enfin, ne laissant que 3 précieuses minutes et 50 secondes pour conclure sur Demon’s Souls.

Demon’s Souls : vendre son âme pour remporter le défi

Conscient des conditions extrêmes dans lesquelles il doit remplir le défi, Yamato crée le personnage le plus optimisé pour atteindre le premier boss : Famille Royale avec le don Bombe Incendiaire.

Rapide, agile et enchaînant les strafs, il se défait des zones les plus compliquées du jeu en maîtrisant les comportements de ses adversaires. Bien que proche du boss le délivrant de son défi, une mort avec un compteur présentant 11 secondes restantes pour compléter le défi scellera le destin de Yamato et ses chances de victoires.

Philosophe dans la défaite, Valentin nous confiera “Cela m’a fait un bien fou de revenir à un côté compétitif et d’avoir un Red Bull Challengers dédié aux SoulsBorne. Ça faisait longtemps. Quel plaisir de sortir de sa retraite de stream pour faire ce genre de choses ! Ça me donne envie de prendre une revanche, prochaine, en faisant tout pour améliorer mon temps. Comme Yves”

