Tout le monde est producteur aujourd’hui. Comment on se motive à se lancer dans ce game déjà bien occupé, et à persévérer malgré la concurrence ?

C'est vrai que le game des producteurs s'est développé énormément ces dernières années grâce à Internet. Depuis que j’écoute du rap – j’ai commencé à l’âge de 14 ans - j’ai toujours voulu monter un projet musical, mais je ne me voyais pas du tout en tant que rappeur. J'aimais bien l'aspect producteur, parce que tu fais partie intégrante du processus créatif, mais tu restes un peu dans l'ombre. Tu participes au morceau sans être exposé. C'est vraiment ce qui m'a motivé : bosser avec des artistes sans forcément avoir une exposition un peu éphémère.

À quel moment as-tu compris que tes créations pouvaient marcher ?

J’ai appris le beatmaking grâce à Internet, comme la majorité des producteurs. On y trouve énormément de ressources pour apprendre à faire des instrus. J'ai appris comme ça et naturellement, j'ai mis mes productions en ligne à travers le système des type beats, un phénomène qui a émergé en France il y a quelques années. J'ai mis mes premiers type beats sur Internet en 2016, c'était un marché pas encore très développé en France à l'époque, j'étais dans la première vague. J'ai vu qu'il y avait un avenir là-dedans car j'ai commencé à gagner de l'argent en vendant des instrus. Puis j'ai été repéré et c'était lancé. Internet a été le point de départ de toute ma carrière, ça m'a donné la confiance et les opportunités.

Ninho, Hatik, Scylla : Ysos est partout © Apolline Cornuet/La Clef Prod

Qui a validé ton vrai premier son ?

Il n’y a pas de validation ultime. Une carrière peut se jouer sur tellement de choses. N’importe qui peut être validé pour un ou deux morceaux. Il n’y a pas de golden ticket, le rap c'est beaucoup de réseau, donc il n’y a pas de manière ultime de faire sa place. Moi ce n’est pas tant un rappeur que mon manager, Marc Lohore, qui a fait que j'ai pu me lancer là-dedans. Il m'a repéré sur Internet. Il m'a dit qu'il avait écouté mon travail, qu'il avait des contacts et m'a proposé de mettre un pied dans l'industrie. Quand c'est arrivé, je me suis dit : OK, ça dépasse Internet, c'est cool. Il m'a permis de faire certains placements, dont "Zipette" de Ninho. Il bosse avec d'autres beatmakers, on est une équipe qui s'appelle Le 52 Records. A côté, il développe un artiste qui s'appelle Dizmo.

Quand on mate une vidéo d’Ysos, on voit un jeune homme très posé, très pro, qui maîtrise les outils et le langage de la prod’, mais on se dit que le gars a appris tout seul, sans passer par une formation… Comment as-tu développé ton savoir et ta technique ?

Ce que je dis souvent dans mes vidéos : on se forme sur Internet et on se réapproprie l'outil en travaillant. Sur Internet, tu as toutes les bases. Le métier de beatmaker, c'est beaucoup de savoir technique. Peu importe le logiciel. Il y a toujours cette phase d'apprentissage, et après c'est du travail pour développer sa sensibilité artistique.

Est-ce qu'il te manque des compétences ?

Il n'y a pas de formations spécifiques pour le beatmaking , comme pour tous les métiers artistiques. Il n'y a pas de master rappeur, c'est pareil pour être beatmaker. Tu apprends beaucoup sur le tas, avec les ressources disponibles. Donc il me manque des trucs, oui, vu je me suis concentré sur le logiciel, j'ai peu de connaissances en théorie musicale. Solfège, gamme, accord, je ne maîtrise pas forcément mais j'essaye d'apprendre à côté. Mais ce n’est pas une lacune qui gêne, on a les moyens de créer sans. Chacun va trouver ses process. On est beaucoup à travailler sur FL, qui est un logiciel très ergonomique, et qui a un système de fonctionnement qui marche bien pour le rap à base de patterns de loop setc. On a tous le même logiciel mais tous des façons très différentes de s'en servir.

Sur quel matos travailles-tu ?

A la base, je bossais avec un ordinateur portable que j'utilisais pour mes études dans la communication, un HP qui tournait bien. MSI est venu me voir en me disant qu'ils aimaient bien mon travail. Ils m'ont envoyé un de leurs PC et depuis, je ne fais que bosser avec. Le gros avantage de MSI, c'est qu'ils ont des grosses configs d'ordinateurs et portables. Le portable, c'est essentiel pour un beatmaker, car tu vas passer du temps à bouger de studio en studio. Donc il faut un ordi que tu puisses emporter avec toi mais qui soit vraiment puissant, et qu'il puisse faire tout tourner. Si tu vas chercher de gros plug-ins, il faut avoir de la ressource pour faire tourner tout ça.

Le starting pack du prod de qualité © Apolline Cornuet/La Clef Prod

Qu’est-ce qui est essentiel dans le PC d’un beatmaker ?

Le processeur, ton logiciel de fond va énormément s'appuyer dessus, même avec une carte son externe. Si tu as un processeur qui tient bien la route, tu sais que tu peux faire beaucoup de choses.

C’est quoi le matos de base pour débuter ?

Beaucoup de jeunes beatmakers se posent la question, est-ce que je dois prendre un clavier ou pas… Mais ce qui est cool avec le beatmaking , c'est que t'as besoin seulement d'un ordi qui tient la route, d'un bon casque et ça suffit, t'as pas besoin de plus au début. C’est avec ça que j'ai fait mes premiers placements.

Est-ce que l’environnement/le climat du studio est important pour s’exprimer créativement ? Le tien semble très propre, carré… on se croirait limite dans un labo… C’est nécessaire pour faire du bon son ?

Ça dépend. Certains beatmakers comme moi passent beaucoup de temps à travailler chez eux, c'est notre home studio. Mais d'autres vont bosser dans des studios de labels, qui ne leur appartiennent pas. Peu importe où tu bosses, du moment que tu te sens à l’aise. Il faut construire un environnement où tu puisses être stimulé créativement.

Comment un jeune homme qui semble aux antipodes de la vie des rappeurs pour lesquels il compose, parvient à créer des univers sonores qui collent parfaitement à leurs paroles/flows ?

Ça dépend. Parfois, on me demande tel type de morceau ou tel rappeur cherche tel type d'ambiance. Dans ces cas, je vais créer un morceau en fonction des demandes. Musicalement, ça va partir dans telle direction. Mais le process le plus intéressant pour moi (c’est souvent là que tu peux proposer tes meilleures prods), c'est de faire une prod sans avoir d'idées en tête. Tu te laisses porter et c'est là que tu peux expérimenter, amener de nouvelles idées, te surprendre toi-même. C'est le process que je préfère. Mes meilleures prods qui sont sorties n'ont été faites pour personne. Et il en est sorti des choses auxquelles je ne m'attendais pas.

Rire, c'est bon pour la santé selon un dicton populaire © Apolline Cornuet/La Clef Prod

On te demande souvent de faire des prods dirigées ?

Ça a pas mal évolué, je dirais 50% de prods pour des demandes spécifiques, et j'essaie de réserver au moins les 50% pour créer au sens propre, tester des trucs. C'est rare d'avoir les paroles avant. Les paroles sont calquées sur le rythme de la prod, sur sa musicalité. 90% du temps, la prod appelle le texte et pas l'inverse.

Quand tu envoies des sons à un artiste, tu essayes de coller à son univers ou de le surprendre ?

Souvent, j'essaye de coller à l'univers de l'artiste. Je trouve important d'envoyer des choses qui vont dans son sens, pas surprenantes mais qui vont faire le job, mais toujours laisser une ou deux prods décalées, genre “J’ai pas fait exprès, mais je t'ai mis ça aussi, et on voit ce que t'en penses”. Parfois, ça peut donner des gros morceaux. Ça ne coûte rien, il faut savoir proposer des choses qui vont au-delà de ce que tu connais de l'artiste.

Est-ce qu’il t’est arrivé de ne pas connaître du tout les paroles d’un morceau pour lequel ton son a été validé ? Tu assumes de créer des sons pour des paroles qui peuvent être hardcore, violentes ?

Jamais. Tous les morceaux que j'ai produits jusqu'ici, j'ai toujours kiffé. J'ai toujours trouvé que le rendu correspondait à ce que je voulais. Les paroles hardcore, on est dans le rap , ça ne me gêne pas.

Quelle pression tu as dans ce job ?

Je suis beatmaker dans l'industrie, mais à côté, je suis “youtubeur". C'est cette dualité qui est dure à gérer. Je dois proposer du contenu sur YouTube, mais en même temps, il faut que je garde une crédibilité. C'est la pression principale, faire cohabiter deux activités qui n'ont pas les mêmes univers, les mêmes attentes. Avoir une relation avec les artistes et une relation avec une audience qui s'élargit chaque jour.

Compartimenter, c’est la solution ?

Je segmente énormément mon temps de travail, pour trouver du temps pour les deux. Le plus dur est de trouver un temps égal pour les deux, YouTube peut prendre énormément de temps, et la composition aussi.

Ça pose © Apolline Cornuet/La Clef Prod

Existe-t-il une instru auquel tu ne croyais pas du tout mais qui a finalement fait un carton ?

Ce qui m'a surpris, c'est un titre que j'ai produit pour Hatik, un de mes premiers, “Tu vas rien faire” sur sa mixtape Chaise pliante. J'étais content de cette prod, mais je l'avais déjà envoyée à quelques artistes et ça n'avait pas pris. Finalement, Hatik l'a prise et ça a donné un gros morceau, il en a même fait un clip. C'était la surprise, je pensais que ça allait rien donner, et là c'est un peu la revanche, je savais qu'elle avait un truc cette prod !

À l’inverse, une instru dont tu pensais qu’elle allait tout déchirer et qui n’a intéressé personne ?

Ca arrive tout le temps ! Quand tu es beatmaker, tu crées énormément d'instrus, on a nos pépites, des morceaux auxquels on s'attache, et ça crée de la frustration, Tu te dis ça, c'est un hit, mais en fait c'est pris nulle part et tant pis. C'est quotidien. Ça fait quatre ans que je produis. Je sais qu'il y a plein de prods qui ne seront jamais placées et c'est pas grave, c’est qu’elles n'en valent pas la peine. Autant se concentrer sur de nouvelles choses. Depuis 2018, j'ai fait 800 prods, si elles ne sont pas prises par des rappeurs, je les balance sur YouTube. Je sais que c'est apprécié. Il y a bien 50 % qui n'iront nulle part.

En cumulé, à la louche, combien de millions de personnes ont écouté tes sons ?

J’ai produit des titres qui ont réalisé des millions de streams, mes vidéos font des millions de vues par mois, ça fait du monde !

Tu vis plutôt bien la frustration potentielle de ne pas être connu du large public d’un rappeur qui utilise tes sons ?

Je me suis lancé dans le beatmaking parce que j'aimais bien l'idée d'être dans l'ombre. Mais depuis que j'ai pris la voie de YouTube, je suis dans l'ombre sans l'être. En termes de beatmakers, on est peu en France sur YouTube. Je produis pour des artistes, mais j'ai 200 000 abonnés sur YouTube, donc je suis pas trop dans l'ombre non plus.

T’arrives-t-il, hors période COVID, de voir les artistes en live et le public réagir à tes instrus ?

Non ça m'est jamais arrivé. Je vais à très peu de concerts. Je bosse chez moi, je capte les artistes en studio, mais je ne suis pas trop concerts.