Comment bien débuter sur Yu-Gi-Oh! Master Duel

Se débarrassant de certaines caractéristiques de ses prédécesseurs, Yu-Gi-Oh! Master Duel se concentre sur les mécanismes de base d'un duel de cartes Yu-Gi-Oh . Et, contrairement à Duel Links, Master Duel se concentre entièrement sur l'expérience des duels en supprimant certains aspects de Duel Links tels que les personnages et les compétences des personnages.

Dans Master Duel , il y a plus d'archétypes de cartes, de zones pour les monstres et les cartes de sorts/pièges, ainsi qu'une augmentation des points de vie à 8000, réduisant le jeu à un pur duel entre deux maîtres et leurs decks. Sans oublier les 10 000 cartes présentes dans le jeu. Un nombre ahurissant qui pourraient en perdre certains, mais n’ayez crainte si vous débarquez dans l’univers Yu-Gi-Oh! : on est là pour vous présenter la marche à suivre pour bien débuter .

Bien choisir son deck de base

Au début de votre aventure dans Yu-Gi-Oh ! Master Duel , vous devrez répondre à une série de questions relatives à vos connaissances de la série. Ensuite, vous serez invité à choisir un deck de démarrage que vous garderez pendant les premières étapes du jeu. Cependant, choisir votre deck au hasard n'est pas forcément la décision la plus sage, car chaque deck correspond à un niveau d'expérience.

C’est ainsi que votre histoire commence © Konami

Le premier deck, Pouvoir du Dragon, est le meilleur pour débuter car il utilise des cartes du tout début de la série. Le second, Synchro de l’Unité, est idéal pour les joueurs de niveau intermédiaire car il utilise des monstres Synchro. Le dernier, Génération de liens, est destiné à ceux qui sont à jour avec Yu-Gi-Oh dans son ensemble. Veillez simplement à choisir le deck qui vous convient le mieux et qui correspond à votre niveau d'expérience.

Que faire lorsqu’on débute

Pour les nouveaux venus sur Yu-Gi-Oh, le mode Solo devrait être un passage obligatoire. Vous pourrez y participer à des duels contre l'IA, mais aussi à des tutoriels très importants. Ces didacticiels vous feront découvrir tous les mécanismes avancés que vous n'apprenez pas forcément au début de votre aventure. Les terminer est une étape cruciale pour apprécier Yu-Gi-Oh ! Master Duel et, par extension, devenir un meilleur duelliste.

Il est également important de noter que les joueurs vétérans devraient également terminer ces tutoriels. Bien qu'il puisse être ennuyeux de réapprendre les techniques, les stratégies et les mécanismes que vous connaissez déjà, terminer ces tutoriels très brefs vous apportera de grosses récompenses. Vous recevrez principalement des gemmes en terminant chaque tutoriel, que vous pouvez dépenser pour acheter de nouvelles cartes. Vous en gagnez également beaucoup si vous les terminez tous, cela vaut donc la peine de les parcourir, même si vous pensez ne pas en avoir besoin.

Mode solo : En dehors des didacticiels, le mode Solo de Yu-Gi-Oh ! Master Duel a beaucoup à offrir aux joueurs. Les premiers niveaux du mode Solo ne sont rien d'autre qu'une série de duels contre des IA en utilisant votre deck de départ. Cependant, plus vous avancez, plus les niveaux deviennent spécifiques. Vous aurez l'occasion d'essayer et de débloquer différents decks avec des stratégies et des mécanismes uniques en jouant leur histoire. Par exemple, le premier portail “Stratégie de Duel” vous permet d’obtenir la carte Raigeki, un grand classique que vous pouvez débloquer très facilement.

Chaque histoire est accompagnée d'une explication du thème du deck par le biais d'une courte cinématique au début et à la fin du niveau. Cela ajoute beaucoup à chaque deck et donne l'impression que chacun d'entre eux est bien plus important que la simple addition de ses cartes. Même si vous n'êtes pas intéressé par ces histoires, vous y trouverez quand même beaucoup de contenu à apprécier si vous en avez marre des duels en ligne. C'est un moyen fantastique de s'entraîner, de débloquer plus de cartes, de gemmes et de decks, ainsi qu'un excellent moyen d'être introduit dans le monde et l'histoire de l'univers Yu-Gi-Oh ! Un passage obligatoire avant vos premières joutes en ligne.

Inspirez-vous des meilleurs

Des animations aux petits oignons © Konami

En général, dans le jeu vidéo , les progrès s’effectuent par la répétition, en engrangeant de l’expérience. Mais, si le fait de jouer beaucoup reste fondamental, il est aussi possible d’améliorer grandement ses skills en observant meilleur que soi. Ça tombe bien, puisqu’avec Yu-Gi-Oh! Master Duel , Konami vous laisse la possibilité de regarder des duels en tant que spectateur. Que cela soit en passant par le jeu, ou par l’application mobile "Yu-Gi-Oh! Neuron." Cette dernière vous permet de “regarder les Decklists des duellistes du monde entier et d'améliorer votre propre Deck !”. Très utile, il faut le dire, en sachant que vous avez là une source d’inspiration stratégique inépuisable. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil.

Les achats à réaliser dans le magasin

Normalement, si vous avez terminé tout ou une partie du mode Solo, vous devriez avoir un certain nombre de gemmes à disposition. Ne vous pressez pas pour les dépenser. Si vous pensez passer un certain nombre d’heures sur le jeu, notre premier conseil est de vous rendre dans l’onglet “Spécial” du magasin. L’idée étant d’acheter la version Or du Passe de Duel (un traditionnel Passe de combat), qui, pour 600 gemmes, vous garantit une quantité très intéressante de récompenses en tout genre. Pour être clair : vous ne trouverez rien d’aussi rentable pour 600 gemmes.

Logiquement, il devrait vous rester des gemmes après ce premier achat. Pour la suite, vous pouvez vous rendre dans la catégorie “Offre de Bundle”. Il y en a trois qui coûtent 750 gemmes chacun, prenez-les tous si vous en avez les moyens. Pour finir, surveillez les offres disponibles dans le magasin, vous devriez pouvoir y faire quelques affaires intéressantes. Surtout en cette période de lancement du jeu.

Les 50 packs de cartes gratuits sur PlayStation

Les 50 packs de cartes gratuits sont uniquement disponibles pour les abonnés au PlaySation Plus. Cela signifie que les joueurs sur les autres plateformes ne pourront pas obtenir le pack, même s'ils souhaitent l'acheter avec de l'argent réel. Mais il y a tout de même une petite parade à cela.

Si vous souhaitez jouer sur une autre plateforme ou que vous avez un ami abonné qui ne joue à aucun jeu de Konami , vous pouvez obtenir ces packs gratuits en utilisant la fonction de cross progression du jeu. Le tout en liant votre compte PlayStation à un identifiant Konami. Vous pouvez ensuite vous connecter sur la plateforme de votre choix pour obtenir les packs une fois qu'ils ont été réclamé sur la plateforme PlayStation. Les données peuvent ensuite être transférées entre les deux consoles, ce qui permet aux joueurs d'obtenir les 50 packs gratuits sur une autre plateforme.

Le bundle PlayStation ne sera disponible que jusqu'au 1er avril 2022. On ignore si cette date limite sera prolongée ou si le bundle sera mis à disposition sur d'autres plateformes.

Vous avez maintenant toutes les petites astuces nécessaires pour prendre le meilleur départ possible sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il ne reste plus qu’à amasser un maximum de cartes, constituer le meilleur deck possible puis ce sera l’heure du du-du-du-du-du-duel !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !