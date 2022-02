inscrit son nom dans les livres d'histoire : il devient le premier japonais à réaliser une telle performance. S'il admet avoir ressenti une vive émotion en dépassant Fernando Alonso, qu'il a toujours admiré, Yuki Tsunoda voit plus loin. « Avec un peu de chance, je n'aurai pas à me battre contre lui la prochaine fois. Je veux démarrer à l'avant »

Dans le clan Red Bull, on ne feint pas la surprise. Ce résultat ne fait que confirmer un potentiel extraordinaire, repéré dès 2018 par Helmut Marko. Cette année-là, Yuki Tsunoda n'a que 18 ans mais concourt dans le prestigieux championnat de F4 japonais sous la supervision d'Honda qui l'a intégré à son programme « Formula Dream Project ». C'est Masashi Yamamoto, le « monsieur F1 » du constructeur japonais, qui avertit Marko de la présence d'un diamant brut dans son centre de formation. Invité à tester une F3 sur le Hungaroring, Tsunoda – qui n'a jamais posé le pied en Europe – impressionne. « Il a tout de suite été compétitif, surtout dans les virages rapides. Il était meilleur que tous les pilotes présents, rembobine l'Autrichien. Il ne connaissait pas les circuits européens, alors nous l'avons inscrit au championnat de Formule 3 et au championnat Euroformula Open [la même année] pour qu'il roule le plus de kilomètres possible ».