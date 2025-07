Comment jouer Yunara, le nouveau champion de League of Legends

Ça y est, le MSI est derrière nous ! Gen.G a réussi à garder son titre malgré le retour au premier plan de T1 , et désormais, tous les regards se tournent vers le Summer split qualificatifs pour les Worlds, la plus grosse compétition d’ esport de la planète. Pour ce dernier segment de la saison, Hans Sama et Caliste vont pouvoir se faire plaisir sur un nouvel ADC : Yunara . Alors avant d’encourager Kameto et la KC (ou l’équipe de ton choix, personne n’est parfait), on se penche sur le nouveau champion de League of Legends .

N.B : Comme tout le deuxième segment est dédié à Ionia, on va également avoir droit à une nouvelle map pour l’ARAM, c’est assez rare pour être noté.

01 Les compétences de Yunara

Passif : Serment aux Terres premières

Les coups critiques infligés par Yunara infligent des dégâts magiques supplémentaires.

Pour une fois, Riot Games nous sort un personnage qui n’a pas un passif de la taille du Texas. Assez simplement, Yunara inflige des dégâts bonus lorsqu’elle envoie un coup critique : simple, clair, efficace (et assez classique pour un ADC, à ceci près qu’elle fait aussi quelques dégâts magiques).

A : Déchaînement spirituel

Passive : les attaques de Yunara infligent des dégâts magiques supplémentaires à l'impact. Lorsqu'elle lance une attaque, Yunara génère 1 effet Déchaînement. Lorsqu'elle attaque un champion, Yunara génère 2 effets Déchaînement. Si elle ne lance pas d'attaque, Yunara perd des effets Déchaînement au fil du temps.

Active : Yunara se déchaîne pendant une durée déterminée, au cours de laquelle elle gagne un bonus de vitesse d'attaque, ses attaques infligent des dégâts magiques bonus à l'impact et ses attaques se propagent sur les ennemis proches, qui subissent alors des dégâts bonus.

Un peu comme le A de Ashe, Yunara peut activer le sort une fois qu’elle a lancé 4 attaques sur un champion ennemi pour ensuite infliger des dégâts bonus et gagner en vitesse d’attaque.

Z : Arc du jugement / Arc de la ruine

Yunara lance un grain de chapelet virevoltant qui ralentit lorsqu'il s'approche des ennemis et qui s'immobilise et s'agrandit lorsqu'il atteint sa destination. Le coup initial inflige des dégâts et applique un ralentissement décroissant à la cible pendant une courte durée. Il inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis se trouvant dans la zone.

État de transe - Arc de la ruine : Yunara tire un rayon de magie qui inflige des dégâts et applique un ralentissement décroissant pendant une courte durée.

Le Z de Yunara est son seul contrôle. En ligne droite, elle tire un projectile vite et loin qui ralentit les ennemis qu’il traverse.

E : Célérité des kanmei / Ombres ineffables

Yunara devient fantomatique et gagne de la vitesse de déplacement. Cette vitesse de déplacement augmente en direction des champions ennemis, puis elle diminue progressivement pendant une courte durée.

État de transe - Ombres ineffables : Yunara se rue dans une direction.

Contrairement à Ashe, Yunara a un outil pour s’échapper ou pourchasser ses adversaires. Lorsqu’elle active son E, elle gagne 60% de vitesse de mouvement allant jusqu’à 90% si elle se dirige vers un ennemi. Sous ulti, cette compétence se transforme en petit dash.

R : Transe

Yunara entre dans un état de transe pendant un certain temps : Déchaînement spirituel est activé pendant toute la durée de cet état, Arc du jugement est améliorée et devient Arc de la ruine, et son délai de récupération est réduit, et enfin, Célérité des kanmei est améliorée et devient Ombres ineffables, et son délai de récupération est réinitialisé.

Comme expliqué ci-dessus, à la manière de Zeri, l’ulti de Yunara booste toutes ses capacités pendant 15 secondes. Assez logiquement, c’est le genre de sort à utiliser au début d’un teamfight pour être certain d’envoyer le plus de dégâts et de profiter au maximum du bonus de mobilité.

02 Analyse de Yunara

Tu as passé tout le texte parce que tu as le skill de Caliste et l’égo d’un hardstuck Gold IV qui blâme ses coéquipiers ? Pas de souci, Yunara a beau être un nouveau champion, on est assez loin de la complexité d’un Aphelios ou d’une Kalista. En termes de similarités, on l’a dit, l’ADC venu de Ionia ressemble pas mal à un mix entre Ashe et Zeri avec un petit côté Vayne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle est très loin d’être le genre de personnage qui brille lors de la phase de laning. Par contre, une fois qu’elle a 2 objets et demi/3 items, elle fait très mal.

Avec sa (relative) faible mobilité et son absence de hard CC (contrôle de foule), elle est vulnérable aux ganks. Heureusement, pour contrebalancer cela, elle a une très bonne range (distance d’auto attack) puisqu’elle est à 575, au même niveau que Zyra et Varus, de quoi lui permettre de farmer plutôt tranquillement en début de partie avant d’atteindre son pic. Pour l’accompagner en botlane, il vaut mieux l’associer avec un champion pouvant combler ses faiblesses. Un Thresh peut par exemple la protéger avec sa lanterne et son E en cas d’engage, mais une Lulu, une Nami ou un Milio feront aussi très bien l’affaire en la boostant une fois le milieu de la partie ou le début du late arrivés. Globalement, Yunara ne peut pas rester seule en lane, alors si vous voyez que votre support a pris Bard, il est probablement plus sage de prendre Ezreal ou Zeri.

En early, on te conseille de te concentrer sur le farming tout en gardant ton Z à disposition si jamais un jungler sauvage apparaît ou que le support ennemi se montre un peu trop belliqueux. Il en va de même pour ton E qui t’aidera à esquiver un contrôle potentiel. Si tu as l’avantage, l’idée est d’attaquer une fois ton A stacké au maximum. Envoie un Z, puis une auto attaque, ton A (qui te permet de relancer une auto instantanément), ton E et ainsi de suite. Bien sûr, si ton ulti est disponible, utilise-là dès le début du combat pour t’assurer d’avoir le maximum d’impact.

Le premier skin de Yunara © Riot Games

03 Le build

Pour maximiser votre impact, il ne faut évidemment pas choisir n’importe quelles runes et objets. Voici ce qui profite le plus à Yunara :

Runes

Assez logiquement, Yunara se joue avec Tempo Mortel, cela te permet de profiter d’une meilleure vitesse d’attaque une fois en combat avec un champion ennemi. Derrière, tu peux partir sur Triomphe, Légende: Alacrité et Abattage. Pour la deuxième partie des runes, plusieurs options s’offrent à toi, mais actuellement, Inspiration avec Chaussures Magiques et Livraison de Biscuits lui permettent de ne pas trop souffrir en lane.

Objets

Comme pas mal d’autres ADC, Yunara doit build Yun Tal le plus rapidement possible avant de terminer ses bottes. Ensuite, Lame d’Infini pour avoir de bons dégâts, Ouragan de Runaan pour profiter de son A et du boost de critique. Après cela, ce sera à toi de décider en fonction de la game. Salutations de Dominik si les tanks ennemis sont problématiques, Ange Gardien pour plus de survivabilité, Soif de Sang pour la regen… on te laisse décider.

Avec toutes ses infos, tu as tout pour dominer avec Yunara, même si on sait pertinemment que, nouveau champion oblige, l’extrême majorité des joueurs va enchaîner les 0/8/0 avec elle dans les prochains jours. Sinon, pour être sûr d’apprendre des meilleurs, tu peux aussi suivre le stream de Caliste ou de Kameto .