L’art de speedruner Zelda

ne s’est jamais aussi bien portée. Le triomphe du récent Tears of the Kingdom a ravivé une nouvelle fois la flamme d’un public toujours prompt à partager ses créations, ses astuces et ses trouvailles en matière de gameplay émergent. Et, bien entendu, elle a également réactivé la frétillante communauté des passionnés de speedrun, cet exercice consistant à terminer un jeu le plus vite possible dans des conditions prédéfinies.

Dès les premiers épisodes de la série, dont le tout premier remonte à 1986, l’exercice consistant à boucler les jeux le plus rapidement possible s’est développé, dans l’anonymat relatif des cours de récréation. Faute de pouvoir facilement documenter ces antiques performances, il faudra hélas attendre quelques années que la presse spécialisée commence à s’intéresser au phénomène. Et ce faisant, pour que l’on commence à repérer des traces concrètes de cette activité, en dehors de quelques newsletters distribuées par courrier à quelques amateurs de la pratique. Dès le milieu des années 90, cependant, des rubriques fleurissent dans les magazines de

Difficile, à cette époque, d’établir avec certitude des records sur les premiers jeux de la série The Legend of Zelda. Si un magazine pouvait affirmer qu’un de ses lecteurs avait bouclé A link to the Past en moins de deux heures, les moyens de le vérifier formellement demeuraient assez limités. C’est à partir du milieu des années 2000 que des outils consacrés se mettent à apparaître : possibilité de capturer ses parties en vidéo, de streamer ses tentatives de speedrun ou de faire des captures d’écran à la volée, puis apparitions de communautés comme la très complète speedrun.com, qui a documenté autant que possible les différents

Une des particularités de la saga The Legend of Zelda réside dans le nombre de portages assez important de chaque épisode majeur. Un même jeu sort parfois sur plusieurs plateformes (on pense à Breath of The Wild paru simultanément sur Switch et Wii U), et bénéficie régulièrement de nouvelles versions, parfois légèrement modifiées. Voire de remasters ou de remakes complets.

Et qui dit portage dit souvent nouveaux bugs à exploiter, ou au contraire correction de glitches connus ! Et donc, souvent, un nouveau challenge de choix pour les amateurs de vitesse. L’histoire des speedruns de l’épisode Ocarina of Time a par exemple été bouleversé par le portage du jeu sur console portable, la version Ocarina of Time 3D de 2011. Alors que la version N64 est particulièrement connue pour ses bugs permettant de traverser les décors, de zapper la quasi intégralité du jeu et de voir le générique de fin en moins de quatre minutes, la version revue et corrigée pour la