Le grand guide du craft de véhicules sur Zelda : Tears of the Kingdom

Parcourir l’immensité de la carte de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom à pieds serait, certes, un grand moment de contemplation, mais à ce rythme vous n'aurez pas trouvé tous les sanctuaires avant la sortie du prochain. Fort heureusement les génies de chez Nintendo ont ajouté quelques pouvoirs bien pratiques pour vous déplacer plus facilement et créer toutes sortes de véhicules. On vous explique tout ça ici, histoire que vous ayez toutes les bases en termes de fabrication de véhicules.