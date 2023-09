Le guide du speedrun sur Zelda : Tears of the Kingdom

Pour beaucoup de gamers, l’important dans un jeu, c’est de pouvoir s’y immerger, de contempler un univers, d’en faire partie. Pour d’autres, c’est le fun, l’évasion ou tout simplement le gameplay. Pour les speedrunners, ce qui compte, c’est le temps. “Oui oui, elle est très belle cette montagne, mais en combien de temps je peux aller d’un point A à un point B ?” Moins de randonnée, plus de Usain Bolt en quelque sorte. Dans le cadre du Red Bull Challenger, Julgane s’est prêté au jeu et a tenté d’aller décapiter Ganondorf en moins de 95 minutes.

Le speedrun, presque dissocié du gaming “classique”, possède ses propres règles. On compte quatre formes de speedrun qui dictent la façon de jouer.

Des règles bien définies

Any% - Dans un speedrun dit Any%, l’objectif est de terminer le jeu le plus rapidement possible, sans aucune restriction. Il est possible d’utiliser les bugs présents dans le jeu, de sauter des pans entiers de l’histoire (si le jeu le permet), des cinématiques et tout ce que le joueur a sous les yeux. Malgré tous ces avantages, le problème reste le même : il faut connaître le jeu à la perfection (avec un grand P) pour avoir l’espoir de, peut-être, le terminer en un temps record.

100% - Comme son nom l’indique, le speedrun 100% consiste à terminer le jeu dans sa totalité pour valider la run : collectibles, objets, quêtes secondaires, tout doit être fait. Ce sont généralement les runs les plus longues et les plus fastidieuses, un objet oublié dans une zone où on ne peut pas revenir, et c’est terminé.

Low% - Pour ces runs, le joueur doit terminer le jeu avec le plus petit taux de complétion possible.

Glitchless - Pour n’importe quel type de speedrun, les glitchs sont absolument essentiels. Ils permettent de gagner un temps fou en passant au travers de certains murs, de sauter des cinématiques etc. Dans une run glitchless, le joueur n’a tout simplement pas le droit d’exploiter les glitchs et bugs présents dans le jeu.

Julgane fait partie de cette caste-là. Depuis trois ans, le streameur collectionne les exploits : record du monde sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time , faire tous les jeux Pikmin en 12 heures, speedrun de moins de 55 minutes sur Super Mario Odyssey… Bref, la vitesse, c’est sa spécialité. Dernièrement, il a participé au Red Bull Challengers . Le but : terminer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en moins de 95 minutes. Si vous voulez vous aussi plonger dans le puits sans fond qu’est le speedrun sur TotK, voici quelques conseils.

Zelda: Tears of the Players

Quel que soit le type de run que vous souhaitez effectuer, ces différentes astuces peuvent vous aider dans vos essais. Certains conseils semblent évidents, d’autres beaucoup moins. Et comme en speedrun, tout est question de temps, autant ne pas en perdre :

1. Éviter tout combat non essentiel

On commence avec les bases. Dans tout speedrun (sauf rares exceptions et d’abus de bugs) mourir vous fait perdre un temps précieux. C’est le cas dans TotK, alors évitez de foncer tête baissée dans des combats avec des monstres dangereux qu’il n’est pas absolument nécessaire d’abattre pour votre run. À moins qu’ils ne soient porteurs d’un objet qui vous intéresse, passez votre chemin.

2. Autobuild

L’autobuild est une fonctionnalité très importante pour tout joueur qui souhaite gagner du temps. Elle permet d’enregistrer jusqu’à huit crafts pour construire des armes, véhicules et autres beaucoup plus rapidement, à n’importe quel moment. En contrepartie, pour obtenir cette compétence, il faudra s’aventurer dans les profondeurs, trouver la mine abandonnée centrale et vaincre Maître Koga, vous faisant ainsi perdre de précieuses minutes. C’est donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle selon le type de run choisi.

Le Maître Koga © Nintendo

3. Boucliers fusionnés et pierres précieuses

Au cours de votre speedrun, et notamment à la fin de celui-ci, vous devrez vous défaire de plusieurs groupes de mobs. Pour vous aider dans ces combats qui peuvent très vite devenir complexes, pensez à utiliser des fusions et des pierres précieuses. En ajoutant des bombes à votre bouclier, vous pouvez prendre de la hauteur et profiter de la slow motion pour analyser la situation et surtout exploser vos ennemis. C’est à ce moment que les pierres précieuses entrent en jeu. Grâce à elles, il est par exemple possible d’ajouter une attaque de zone élémentaire à vos flèches. Lors des hordes de fin de jeu, cette technique est cruciale, voire vitale.

4. Infiltration

Le début de toutes les runs sur TotK sont similaires à l’heure actuelle, les joueurs enchaînent les temples le plus rapidement possible pour débloquer les compétences qu’ils utiliseront ensuite pour venir à bout de Ganondorf. L’une d’entre elles revêt une importance toute particulière : Infiltration. Ce pouvoir permet à Link de s’élever dans les airs pour passer au travers des plafonds. Si vous connaissez bien la map, cette compétence peut vous faire gagner un temps précieux. En plus de son utilité pour les déplacements, Infiltration sera aussi très pratique dans le combat contre Lithogohma, un boss qu’il faudra terrasser pour atteindre Ganondorf.

Pourquoi s’embêter à escalader © Nintendo

5. Connaître les glitchs

Votre run, vos règles. Si vous ne souhaitez pas faire une run glitchless, il vous faudra fouiller un peu partout sur YouTube, Reddit et Twitch pour connaître les meilleurs glitchs et bugs que vous pourrez abuser pour gagner du temps. C’est assez simple, il “suffit” de tous les connaître ou presque. Et attention, car de nouveaux bugs sont découverts chaque jour. Oui, le speedrun demande un travail de recherche conséquent en plus d’une détermination gigantesque.

6. Bien réviser

Une fois que vous aurez emmagasiné assez de connaissances, il va falloir passer à la phase d'entraînement. Car il n’y a rien de pire que d’échouer avec plusieurs heures sur un détail insignifiant comme un saut mal négocié. Il va falloir répéter, encore et encore, chaque partie du jeu, chaque combat, pour que absolument tout devienne un réflexe. Même une fois cette phase enclenchée, on vous conseille très fortement de continuer à vous abreuver du contenu d’autres speedrunners, sans quoi vous risquez de vous enfermer dans une méthode qui ne sera pas forcément la bonne. Et soyons honnête, il y a toujours meilleur que soi.

7. Plus loin, plus vite

Puisqu’il est question de speedrun, n’oubliez pas le principe de base : toujours tout faire le plus vite possible. Il vous faudra optimiser toutes vos actions pendant une heure ou plus. Par exemple, au moment de construire votre premier radeau, pensez à y apposer deux voiles. Au cours de l’exploration des différents temples, il est aussi possible de prendre certains raccourcis en faisant un peu de parkour. Plus loin dans le jeu, à votre retour à Hyrule, il est recommandé d’utiliser deux planeurs pour maximiser la distance que vous pouvez parcourir.

Ces trois exemples sont évidemment très, très loin d’être les seuls que vous devrez connaître pour réduire au maximum votre temps passé sur le jeu.

Voilà, vous êtes armé pour aller retrouver Zelda et détruire Ganondorf en quelques minutes. Alors oui, le speedrun peut légèrement ruiner l’immersion ou le storytelling d’un jeu, mais tout ça, c’est annexe. Jouer à Zelda comme Sonic , ça c’est une quête à votre mesure.

