Comment utiliser Zeri, la nouvelle championne de League of Legends ?

Si Zeri avait un hymne officiel, cela serait probablement “Started from the bottom now we’re here”. La jeune demoiselle n’est point canadienne comme Drake, non, mais elle partage certains points communs avec cette machine à hits. Comme précisé sur sa fiche officielle, Zeri vient de Zaun, et plus particulièrement des quartiers défavorisés de la région. Ce qui la pousse au combat ? “L’amour de sa famille” et de son tier-quar, bien qu’elle n’entre pas dans l’arène avec le jogging d’un club de foot ou autre fausse sacoche Gucci. Mais elle n’en reste pas moins une amatrice de gros calibres, puisque la belle ne sort jamais sans son fusil électrique “spécialement conçu pour elle”.