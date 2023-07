La ZLAN : retour cinq ans d’un événement à part dans le monde de l’esport

ZeratoR n’est évidemment à cette époque pas tout à fait un inconnu dans l’histoire de l’organisation de tournois de sport électronique : on le retrouve dès 2013 derrière la ZtR TrackMania Cup, un projet créé « comme une blague » et qui culminera en juin 2022 en remplissant les 15000 places de Bercy et en rassemblant près de 200 000 spectateurs sur Twitch. On le retrouve aussi derrière le fameux événement caritatif

L’objectif affiché consiste à renouer avec l’esprit « originel » des LAN Party : rassembler un grand nombre de joueurs sur une liste de jeux définis, et les faire s’affronter dans une compétition bon enfant et multidisciplinaire. Davantage d’épreuves, davantage de rythme, une ambiance relativement détendue, une manière de renouer avec une certaine forme d’innocence et d’originalité, puisque les participants eux-mêmes ne sont pas au courant de toutes les épreuves qui les attendent.

. Le côté purement compétitif n’est cependant pas abandonné, puisque les participants se battent pour un montant de récompense assez impressionnant pour un événement de cette taille. Le binôme vainqueur (Wingobear et Nykho) étaient repartis avec 40 000€ en poche, les binômes suivant se partageant respectivement 5000 et 2500€.

Avec 198 concurrents et une audience très soutenue sur Twitch, la première ZLAN attire l’attention. C’est notamment le choix des jeux et des activités qui fait la différence : l’idée des organisateurs était davantage de proposer des défis sur des jeux foncièrement amusants que de simples successions de combats dans des FPS ou des MOBA. C’est donc des matchs de Worms, Super Smash Bros. Ultimate et autres TrackMania Stadium qui ont rythmé ce premier week-end avec, cerise sur le gâteau, une… Dictée. Façon

Le fait de ponctuer les ZLAN d’une activité incongrue et extra-vidéoludique deviendra d’année en année la petite touche loufoque de la compétition : calcul mental en 2020, tournoi de pétanque en 2021 ou encore chamboule-tout en 2022. Et ce avec l’objectif de modifier les attentes en élargissant le champ des attentes vis à vis d’une compétition de sport électronique, en y ajoutant une dose d’activités ludiques plus poussées.

. Le côté décalé et festif, embrassant tout le spectre du jeu multijoueur, s’ancre encore un peu plus.

Premier tournoi majeur à reprendre après les événements de mars 2020, la seconde ZLAN bénéficie des habitudes prises pendant le pic de l’épidémie : il y a beaucoup, beaucoup plus de spectateurs sur Twitch. C’est en moyenne plus de 120 000 spectateurs simultanés qui assistent à la victoire des compétiteurs

. Cette approche mélangeant jeux exigeants et titres plus faciles d’accès est loin de diluer le niveau des participants, particulièrement élevé et surprenant