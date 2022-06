Zrt Trackmania Cup 2022 : bouquet final grandiose pour ZeratoR

Une version accessible de l’esport

Avant que les lumières de la salle ne s’éteignent, un père de famille parle d’ Adrien “ZeratoR” Nougare t avec ses enfants. À côté, un groupe d’amis fans d’ esport sont venus de Lyon pour suivre l’événement. En tout, c’est presque 15 000 personnes qui sont venues de tous les coins de la France pour suivre ce qui s’est avéré être la dernière édition de la Trackmania Cup . Cette compétition de jeu de course rassemble 16 joueurs en duo en demi-finale, au terme d’une longue étape de qualifications. Bien que la compétition ne requiert aucune condition de nationalité, la totalité des participants est francophone.

Ce n’est pas pour le cashprize qu’ils s’entraînent (qui s’élève à 2022€), mais pour la gloire. Car en 10 ans, le tournoi organisé, commenté et animé par ZeratoR est devenu l’événement le plus prestigieux sur la scène. Ce soir-là, ce sont plus de 175 000 spectateurs qui se donneront rendez-vous pour suivre l’événement sur sa chaîne Twitch. Les joueurs ne sont pas là par hasard : chaque participant s’est entraîné sur les cartes pendant des centaines d’heures.

Il y a quand même un duo favori : celui de Carl-Antoni “CarlJr” Gloutier, le canadien quadruple tenant du titre de la Cup, et Brendan “Bren” Seve, multiple médaillé de la compétition et poulain de la Karmine Corp. Et quand il ne parvient pas à passer la demi-finale malgré de beaux essais dans les derniers tours, laissant la place aux jeunes underdogs Youen “Otaaaq” Egler et Yohan “Wosile” Moren, la stupeur des fans est totale. C’est le duo de Sébastien “Affi” Affolter et Gwendal “Gwen” Duparc qui leur arrache leur place et qui remportera la finale haut la main quelques heures plus tard, dans un tonnerre d’applaudissements.

“C’était génial de voir Gwen gagner la compétition pour la dernière édition. Il a montré toute l’étendue de son talent, entre les challenges, la pression, la scène !” s’exclame Lucas, 24 ans, arborant un maillot du club du joueur, GameWard. Ce dernier suit la scène Trackmania de près et s’est même frotté aux maps de qualification. Il considère qu’assister à un tournoi de son jeu favori dans une salle aussi prestigieuse que celle du Bercy est un véritable accomplissement pour la scène, rendu possible grâce à ZeratoR. Pour lui, la prochaine étape sera de suivre la World Cup, du 1er au 3 juillet, à laquelle Gwen s’est déjà qualifié.

ZeratoR anime la Zrt Trackmania Cup 2022 © Chloe Ramdani

Fédérer les communautés

La Trackmania Cup , c’est l’événement qui a réussi à rassembler toutes sortes de passionnés, des joueurs du dimanche aux compétiteurs, en passant par les fans de l’organisateur ZeratoR . “J’avais pris ma place en 2019. Je suis très content d’enfin pouvoir assister à la Cup”, explique Thomas, 29 ans. “Pour moi, c’est l’occasion de revoir mes potes pour profiter du spectacle !” Après 3 ans d’attente pour retrouver une édition en physique et avec un public, ce dernier est impatient d’assister à l’événement.

Ce dernier n’est ni joueur de Trackmania, ni fan d’esport. Mais c’est pour l’ambiance qu’il s’est rendu à l’événement, et il ne sera pas déçu. Après une introduction épique , les joueurs arrivent sur la scène en tenue de pilote puis s’installent dans des voitures de Formule 1 grandeur nature, remaniées en setup avec PC et clavier ou manette. Immersion garantie.

Le jeu de course de Nadeo, sorti en 2009, permet aux joueurs de disputer des courses, mais aussi de créer leurs propres parcours de toute pièce. Et pour le tournoi, c’est ZeratoR qui les a tous construits. Chacune a sa part de complexité et de fun, ce qui rend le tournoi plus facile à suivre même sans connaître le jeu sur le bout des doigts.

Pour plus de spectacle, le streamer intègre des “challenges”. En demi-finale, le premier pousse les joueurs à utiliser un stick de simulation d’aviation pour jouer. Ils doivent alors apprendre à le manier pour la première fois en compétition. Un moment de détente dans le tournoi… mais pas forcément pour les joueurs. Le second challenge, en finale, est plus fun : c’est une course de petites voitures sur un circuit sur mesure. Les participants quittent alors leur voiture de F1 pour prendre les commandes et essayer tant bien que mal d’avancer avec le nouvel outil en main.

Les spectateurs ont aussi leur rôle à jouer dans la compétition : ZeratoR intègre quelques interactions avec les fans, comme un passage où les cris de la foule doivent laisser place à un silence (presque) total dans le temple de 55 000 m². Et malgré la grandeur de la salle de spectacle, les fans retrouvent l’esprit de communauté qui anime l’événement depuis une décennie.

Après la levée de trophée d’ Affi et Gwen , ZeratoR annonce avec émotion la fin des éditions de la Trackmania Cup . Bien que cette annonce soit une surprise pour certains, beaucoup s’y attendaient. “Je me doutais que ce serait la dernière édition, donc je voulais encore plus y participer”, nous raconte Thomas après l’événement. “Je pense qu’il n’y aurait pas eu mieux pour dire adieu à la Cup.”

