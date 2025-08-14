Good to Go: Your Summer Adventure Gear Guide

#1 CITY
Conquer the heat, hustle and bustle of an urban summer with these essentials.
(Left to right, from top) MARSHALL Monitor III ANC Headphones, marshall.com; NIXON Suite E Snapback Cap, uk.nixon.com; HOVERAIR X1 Promax Drone, hoverair.com; VALLON Howlin’ Sunglasses, vallon.com; PEAK PERFORMANCE Original Tee, peakperformance.com; 686 Everywhere Ripstop Shorts, eu.686.com; STANCE Townie Crew Socks, uk.stance.com; NIXON Ripley Watch, uk.nixon.com; ONEPLUS Pad 2, oneplus.com; ANKER Laptop Power Bank 25K, anker.com; STUBBLE&CO Packable Sling, STUBBLE&CO Packable Sling,
(From top) STUBBLE&CO Travel Backpack 40L, stub bleandco.com; CANON EOSR50 V Camera, canon.co.uk; MERRELL SpeedARC MatisTrainers, merrell.com
(From top) LEKI Trail Lite Poles, leki.co.uk; PÁRAMO Aspira 360 Smock, paramo-clothing.com; AKU Superalp V_Light GTX Boots, aku.co.uk
#2 HIKE
They say: learn to walk before you run. We say: pack these before you walk.
(Left to right, from top) MONS ROYALE Zephyr Merino Tencel T-shirt, eu.monsroyale.com; GARMIN InReach Messenger Plus, garmin.com; NEBO Curvbeam 600 Flex Rechargeable Head Torch, nebotools.co.uk; MONS ROYALE Ridgeline 5 Panel Cap, eu.monsroyale.com; DARN TOUGH Hiker Boot Midweight Hiking Socks, darntough.uk; OSPREY Talon 22 Backpack, osprey.com; DRAGON ALLIANCE Koby Sunglasses, uk.dragonalliance.com; HYDRO FLASK 32oz Wide Mouth, hydroflask.com; RAB Birchen Pants, rab.equipment
#3 SURF
Going for a break at a break? These surf-trip saviours are all you need to prevent a wipeout.
(Left to right, from top) GARMIN Fēnix 8 - 43mm Watch, garmin.com; TIMES Roam Polarised Sunglasses, wearetimes.com; STANDARD PROCEDURE Aloe Vera Gel 250ml, standardprocedure.com; DRYROBE Advance Short Sleeve, dryrobe.com; PROTEST Prttambaba Flip Flops, protest.eu; SANTA CRUZ Tiki Hand Strip T-shirt, santacruzskateboards.eu; VOLCOM Filip Rygalski Boonie Hat, volcom.co.uk; SLOWTIDE Tigre Performance Quick-Dry Towel, slowtide.co.uk; VOLCOM Filip Rygalski Smile Trunks, volcom.co.uk
(Left to right) XTRATUF Ankle Deck Boots Ice, xtratuf.com; FIREWIRE Groove Surfboard, uk.firewiresurfboards.com; IGLOO Playmate Elite 16qt Cooler, igloocoolers.com
(From top) SLOWTIDE Luxe Bath Towel, slowtide.co.uk; IGLOO Latitude 90qt Roller Cooler, igloocoolers.com; MARSHALL Willen II Speaker, marshall.com; TEVA Terra Fi 5 Universal Sandals, teva-eu.com
#4 FESTIVAL
Take to the field in style and confidence – these hero items are as safe a bet as a Lana Del Rey late show.
(Left to right, from top) COTOPAXI Allpa X 1.5L Hip Pack, cotopaxi.com; STANDARD PROCEDURE SPF 50+ Sunscreen 60ml, standardprocedure.com; HELINOX Sunset Chair HDB, helinox.co.uk; SEA TO SUMMIT Comfort Deluxe Self-Inflating Sleeping Mat, seatosummit.co.uk; OAKLEY Eye Jacket Redux Sunglasses, oakley.com; VOITED Slumber Jacket, voited.co.uk; ANKER Prime 27,650mAh Power Bank, anker.com; NEBO Edge 2K Rechargeable Torch, nebotools.co.uk; IGLOO 15oz coffee mug, igloocoolers.com