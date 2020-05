8 ερωτήσεις στον gamer Μάριο “Nivek” Μπιτσικόκο

Πες μας λίγα πράγματα για εσένα, για τον κόσμο που ίσως δεν σε γνωρίζει εκεί έξω.

Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι πιο εντατικά και πώς αποφάσισες να καταπιαστείς επαγγελματικά με αυτό το genre;

Από το Gameathlon μέχρι το EVO, πόσους τίτλους μετράς συνολικά στο δυναμικό σου; Ποιος έχει μεγαλύτερη συναισθηματική αξία για εσένα και γιατί;

Σε βλέπουμε στο stream να παίζεις κυρίως fighting παιχνίδια. Είναι οι μόνοι τίτλοι που ασχολείσαι ή το gaming library σου είναι πιο μεγάλο;

Δεν θα σου κρύψω πως λόγο χρόνου δεν προλαβαίνω να απολαύσω πολλούς τίτλους που είμαι φαν. Εάν διέθετα περισσότερο χρόνο θα τον αφιέρωνα σε Metal Gear (όχι το survival) , God of war, Final Fantasy 7 remake και πολλά πολλά co-op games με φίλους, κυρίως platformer.

Ποιος νομίζεις ότι είναι ο λόγος και τι προτείνεις για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης;

Πρόσφατα αποχώρισες από την ομάδα που ήσουν μέλος την Legacy Of Kaiser. Ποιος ο λόγος της αποχώρησης και ποιοι είναι οι στόχοι σου από εδώ και πέρα;