Γνώρισε την Angyil, η χορεύτρια μπαλέτου που έγινε street dancer

Η Angyil αγόρασε πρόσφατα ένα σπίτι στο Prospect, έτσι την βρίσκουμε εκεί μετά την φωτογράφηση. Πρόκειται για ένα ταπεινό αλλά ευρύχωρο μπανγκαλόου που βρίσκεται στην κορυφή ενός συγκροτήματος, όχι μακριά από το παλιό γυμνάσιο. Αυτές τις μέρες, η Angyil χορεύει με το Red Bull, το Cirque du Soleil και το World of Dance, οπότε δεν είναι ασυνήθιστο να ταξιδέψει σε τρεις χώρες σε μια εβδομάδα. Όταν δεν είναι στο δρόμο, είναι σημαντικό για αυτήν να νιώθει σαν στο σπίτι της στην κοινότητα της. Υπάρχει ένα υπόγειο που θέλει να μετατρέψει σε γυμναστήριο και στούντιο χορού. Στο καθιστικό υπάρχουν περιγράμματα ταινιών στο πάτωμα για τα έπιπλα που δεν είχε ακόμα το χρόνο να αγοράσει, γι 'αυτό καθόμαστε σε κουβέρτες που κάνουν το δωμάτιο να μοιάζει με χώρο για διαλογισμό. Στα 27 της, η Angyil αισθάνεται την ασφάλεια και την ειρήνη που λαχταρούσε ως έφηβη. Αρχικά, έμαθε ότι για να είναι χορεύτρια και να γνωρίσει την επιτυχία πέρα από την πατρίδα της, θα έπρεπε να είναι ατρόμητη.

