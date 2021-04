Αυτοί είναι οι καλύτεροι co-op τίτλοι του PS5

Η Sony, δεδομένα, επενδύει χρόνο και χρήμα στη δημιουργία αξεπέραστων single-player εμπειριών. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς: από τα The Last of Us μέχρι τα Uncharted και από τα God of War μέχρι τα Horizon, μιλάμε για ΑΑΑ παραγωγές και blockbusters που σαρώνουν σε βραβεία και πωλήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η εταιρεία έχει παραμελήσει τις co-op παραγωγές.

Overcooked! All You Can Eat