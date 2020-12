Συγκινήσεις & επικές περιπέτειες: εδώ είναι οι top ταινίες του 2020

Σίγουρα υπάρχει κάτι ξεχωριστό στις ταινίες που περιστρέφονται γύρω από τα σπορ και την μουσική. Ίσως γιατί υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλάβουν ωμά πλάνα με πόνο, χαρά, αγωνία και θρίαμβους, τα οποία πυροδοτούν και ποικίλα συναισθήματα. Αυτό που ξέρουμε στα σίγουρα είναι πως δεν υπάρχει κάτι καλύτερο σε μια βραδιά καραντίνας, από το να αράξεις στον καναπέ και να απολαύσεις κάποιο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ.

Σε ότι στιγμιότυπο της ζωής κι αν αφορούν αυτά τα φιλμ, γνωστούς ή αφανείς ήρωες, είναι σίγουρο πως θα σε κρατήσουν κολλημένο μπροστά στην οθόνη. Αυτές οι δέκα ταινίες που βρίσκονται στην λίστα με τις ταινίες που είχαν τα περισσότερα views το 2020 σίγουρα θα σε συνεπάρουν.

Saturdays

1. Saturdays

Από το τέρμα τσιτωμένο ξεκίνημα με τον Aaron Homoki, μέχρι το εντυπωσιακό τελείωμα με τον Clive Dixon, η δράση δεν σταματά ποτέ σε αυτή την εμβληματική ταινία της Birdhouse Skateboards. Τα γυρίσματα στα πιο φημισμένα σποτ του πλανήτη, διάρκεσαν τρία ολόκληρα χρόνια, με την ταινία Saturdays να περιλαμβάνει τα πιο προχωρημένα κόλπα που έχουμε δει σε skateboardάδικη ταινία. Υπάρχουν σύντομες εμφανίσεις από διάφορους celebrities όπως είναι ο Andy Samberg, ο Jason Sudeikis και ο Eric Andre, για να αναφέρουμε κάποιους από αυτούς, ωστόσο το πιο σημαντικό γι' αυτή την ταινία είναι ότι περιλαμβάνει τα πιο επικά κόλπα που έχει βγάλει ο θρύλος του skateboarding, ο Tony Hawk, αλλά και η ομάδα της Birdhouse.

North of Nightfall

2. North of Nightfall

Κριμένες ανάμεσα στους παγετώνες, σε ένα ακατοίκητο νησί, ψηλά στον Αρκτικό Κύκλο, υπάρχουν κάποιες γραμμές για mountain bike οι οποίες είναι τόσο εντυπωσιακές που είναι αδύνατον να τις αγνοήσουμε. Αλλά ποιοί αναβάτες είναι αρκετά τρελοί για να εξερευνήσουν αυτό το παγωμένο σεληνιακό τοπίο, με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τον άστατο καιρό? Ωραία, στο Norht of Nightfall πρόκειται να βρούμε τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα καθώς βλέπουμε αναβάτες όπως ο Carson Storch, o Cam Zink, o Darren Berrecloth και ο Tom Van Steenbergen αντιμετωπίζουν εντυπωσιακές κορφές και πλαγιές με τρομακτική κλίση. Παρακολούθησε την φοβερή αυτή τετράδα να πραγματοποιεί μια επική εξερεύνηση για αυτή τη μοναδική freeride ταινία, που όμοια της δεν υπάρχει.

K2: H Αδύνατη Κατάβαση

3. K2: The Impossible Descent

Αν χρειάζεσαι κι άλλες αποδείξεις προκειμένου να αναγνωρίσεις ότι ο Andrzej Bargiel είναι ο πιο σκληροτράχηλος αθλητής ορειβατικού σκι εν ζωή, τότε πρέπει να δεις αυτή την φοβερή περιπέτεια η οποία πρόκειται να διώξει όλες τις αμφιβολίες σου. Ακολουθώντας τον Πολωνό ορειβάτη στη solo ανάβαση του στην κορυφή του Κ2 -και μάλιστα χωρίς οξυγόνο- η συγκεκριμένη ταινία εστιάζει στην εκπληκτική κατάβαση του Andrzej με σκι από την κορυφή των 8.611 μέτρων και η οποία διήρκεσαι πάνω από επτά ώρες. Μια ταινία που περιλαμβάνει εντυπωσιακές κορυφές, κρίσιμες οπισθοχωρήσεις, διασώσεις drone και ασταμάτητη δράση που θα σε κρατήσει βιδωμένο στην πολυθρ'ονα για όσο εξελίσσεται η επική αυτή κατάβαση

Going In

4. Going In

Όταν μιλάμε για αγώνες mountain bike γνωρίζουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο μετρά, με τους αναβάτες να έχουν μια χούφτα ευκαιρίες για να αποδείξουν την αξία τους. Το να ζεις με αυτή την πίεση είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο. Η συγκεκριμένη ταινία μας αποκαλύπτει τι ακριβώς χρειάζεται ένας αναβάτης για να μπορέσει να αγωνιστεί στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο σε αγώνες MTB. Κι όλα αυτά με προσωπικές αποκαλύψεις των αθλητών της Trek και για το πως βιώνουν τα πάνω και τα κάτω της προπόνησης, των αγώνων και του τρόπου ζωής που τους προσφέρει το σπορ που αγαπούν.

Andrea Dovizioso: Undaunted

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

Στον κόσμο του MotoGP υπάρχουν κάποιοι παρεξηγημένοι αναβάτες, όπως είναι ο Andrea Dovizioso. Ο Ιταλός που εξελίχθηκε από έναν ήσυχο αναβάτη, στον μεγάλο αντίπαλο για τον τίτλο του Marc Marquez και τελικά μετά από πολλές επιτυχίες και αποτυχίες να μην καταφέρνει να κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ βλέπουμε ένα οικείο πρόσωπο που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην μεγάλη πίεση και να καταφέρει να ξεπεράσει τις αρνητικές κρητικές στην πολύ απαιτητική αγωνιστική σεζόν του 2019. Ωμή και με έντονα συναισθήματα, πρόκειται για μια ταινία που δεν πρόκειται να απολαύσουν μόνο οι λάτρεις των μηχανοκίνητων σπορ.

The History of the Pit Stop

6. The History of the Pit Stop

H διαδικασία ενός pit stop, πλέον αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα στους αγώνες F1. Η τέχνη της αλλαγής ελαστικών, του ανεφοδιασμού και των γρήγορων επισκευών, μπορούν να κάνουν την διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Αυτό το φιλμ εξερευνά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει κορυφαίες ομάδες στην πάροδο των χρόνων, αλλά και τον παράγοντα φόβο που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα για τα μυαλά που εξέλιξαν αυτές τις τεχνικές και την διαδικασία ενός pit stop, ώστε να την μετατρέψουν από μια μάχη με τα λεπτά σε διαδικασία που διαρκεί κάτω από δύο δευτερόλεπτα και πως είναι για πιλότους και μηχανικούς αυτή η διαδικασία που υπολογίζεται πλέον στο χιλιοστό.

On the Pipe 7: The Last Hit

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν για αυτή την ταινία, που περιλαμβάνει κάθε είδους έδαφος που μπορείς να φανταστείς και την απόλυτη οδήγηση μιας χωματερής μοτοσυκλέτας, όπως μας παρουσιάζει ο κορυφαίος σκηνοθέτης Jay Schweitzer. Παίρνει από το χέρι το κινηματογραφικό κοινό και μας ταξιδεύει σε μια παγκόσμια περιπέτεια. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται η μάχη των backflip μεταξύ του Wes Angee και του ανερχόμενου αστέρα Brian McCarthy οι οποίοι κυνηγούν το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά και το πως τα αδέρφια Pages κατάφεραν να γίνουν οι πιο πρωτοποριακοί αναβάτες FMX του 21ου αιώνα. Το ΟΤΡ7 θα σας αφήσει με ανοικτό το στόμα και πλήρως εντυπωσιασμένους με τα flips, τα τρελά κόλπα, αλλά και τις τρομακτικές πτώσεις.

8. Moto 9

Τολμάμε να πούμε ότι όποιος αναβάτης δει αυτή την ταινία είναι σίγουρο ότι θα βγει έξω μονομιάς και θα βάλει μπροστά το μηχανάκι του. Σοβαρά, πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Στις ταινίες αυτές έχουν συμμετάσχει μερικοί από τους κορυφαίους αναβάτες του πλανήτη και πιο συγκεκριμένα σε αυτή την ένατη εκδοχή της, μας ταξιδεύει στις πιο εντυπωσιακές περιοχές για riding στον πλανήτη. Παράλληλα ρίχνει μια γερή εξερευνητική ματιά στη ζωή ενός αναβάτη που συμμετέχει στο ΑΜΑ Motocross και ότι περιλαμβάνει η ζωή του ανάμεσα στους αγώνες. Παράλληλα συνδυάζει κάποιες κλασικές εικόνες από τα παλιά, κορυφαία κινηματογράφηση και αξέχαστη μουσική υπόκρουση.

The Moment

9. The Moment

Ακόμη και γι' αυτούς που έχουν ένα αμυδρό ενδιαφέρον για τον κόσμο του freeride mountain bike, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι το απόλυτο must. Μέσω του The Moment μπορείτε να γνωρίσετε πως γεννήθηκε το freeride στα βαθιά δάση της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά μέσω τριών ομάδων που ήταν συνδεδεμένες με την περιπέτεια και τον κίνδυνο. Παράλληλα υπάρχουν εκτεταμένες συνεντεύξεις και πλάνα αρχείου από τα μεγαλύτερα ονόματα απ' αρχής του σπορ και γίνεται αναφορά για την δράση στην Bρετανική Κολομβία στην οποία άλλαξαν οι πίστες για Mountain bike μια για πάντα.

Quebonafide: Romantic Psycho Film

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film