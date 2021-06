Brad Binder και KTM συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2024

“Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπέγραψα ξανά για τρεις ακόμα σεζόν με την ΚΤΜ, κάτι που θα φτάσει τη συνεργασία μας στα 10 χρόνια,” σχολίασε ο Binder σχετικά με το νέο του συμβόλαιο. "Είναι απίστευτο το να είμαι με αυτόν τον κατασκευαστή για τόσο μεγάλο διάστημα και πάντα είχαμε καλή σχέση.”d Bull KTM MotoGP™ team that will keep him with the Austrian manufacturer until at least the end of 2024.