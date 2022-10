Έρχεται το 2ο Break the Bar-riers & δεν θες να το χάσεις!

Η νυχτερινή διασκέδαση ήταν πάντα μια πρόκληση για τα ανάπηρα άτομα στην Αθήνα (και όχι μόνο). Και αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει το Break the Bar-riers Party.

Τι είναι το Break the Bar-riers Party Vol.2;

Τι δεν είναι το Break the Bar-riers Party;

Υπήρξε και Break the Bar-riers Party Vol.1;