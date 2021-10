Red Bull Dance Your Style 2021: Όσα έγιναν στον ελληνικό τελικό

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, έγινε ο πιο διαδραστικός ελληνικός τελικός του Red Bull Dance Your Style στην Αποθήκη 8, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με οικοδεσπότες τον 12ο Πίθηκο και τον B-Boy Saspens και το κοινό να αποφασίζει on the spot τον νικητή σε κάθε battle.