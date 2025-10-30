Enduro Greek Series: Επισκόπηση Lake Plastira Enduro mtb

Ο αγώνας Lake Plastira Enduro mtb πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο 17-19 Οκτωβρίου στα Καλύβια Πεζούλας στην Λίμνη Πλαστήρα, στο πιο ειδυλλιακό χώρο και τοπίο που έχει γίνει αγώνας μέχρι σήμερα. Η επιτυχία του συγκεκριμένου αγώνα δεν έγκειται μόνο στην τοποθεσία ή στην εξαιρετική από κάθε πλευρά διοργάνωση, αλλά και στο γεγονός ότι κατάφερε να συγκεντρώσει πέρι τα 1000(!) άτομα, που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στον αγώνα. Είδαμε για πρώτη φορά τόσες πολλές οικογένειες μαζεμένες που πραγματικά μας άφησε άφωνους. Οι παράλληλες δραστηριότητες(πεζοπορία, ποδηλασία δίπλα στην λίμνη, παιχνίδια για τους μικρούς στο δάσος κτλ) ήταν πολλές και συνεχώς γεμάτες κόσμο.

Οι αγωνιζόμενοι με τα συμβατικά ποδήλατα είχαν να κάνουν μία διαδρομή 27 χιλιομέτρων και 1040 μέτρων θετικών υψομετρικών αποτελούμενοι από 4 ειδικές διαδρομές. Τα e-bikes είχαν 37 χιλιόμετρα διαδρομής και 1440 μέτρα θετικών υψομετρικών, με 4 πάλι ειδικές διαδρομές. Συνολικά συμμετείχαν 210 αθλητές αλλά αυτός ο αριθμός δεν είναι εντελώς αληθής. Η διοργάνωση αναγκάστηκε να διακόψει τις συμμετοχές και να βάλει λίστα αναμονής για λόγους διαχείρισης του αγώνα, αλλιώς θα μιλούσαμε για νέο ρεκόρ αγώνων με πάνω από 300 συμμετοχές.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης μέχρι την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο τα ξημερώματα, η διαδρομή ήταν μέσα στη λάσπη. Βασικά ήταν μόνο λάσπη. Τόσο λάσπη που αυξήθηκε κατακόρυφα η δυσκολία του αγώνα, όχι μόνο για να μην πέσεις μέσα στα μονοπάτια αλλά και για να κάνεις πετάλι στις συνδετικές διαδρομές, που κυριολεκτικά κολλούσες. Το σημαντικότερο είναι πως παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, αυτό δεν πτόησε και δεν ΄΄ξενέρωσε΄΄ κανέναν αναβάτη.

Enduro Greek Series Lake Plastira © Atithas O' Niato

Το Σύνορο 1832 ήταν η πρώτη ειδική με 2.7 km για τους συμβατικούς και 6.1km για τους ηλεκτρικούς. Η μεγαλύτερη ειδική μέχρι σήμερα με μέσο χρόνο κατάβασης τα 17 λεπτά, με κάποιους αναβάτες να κάνουν ακόμα και 28(!) λεπτά. Μιλάμε για τον απόλυτο οδηγό του πως πρέπει να είναι ένα μονοπάτι enduro.

H Νεράιδα με μήκος 2.2km ήταν η 2η ειδική. Μονοπάτι με καλή ροή, πετάλι όσο πρέπει ενδιάμεσα και μία εντελώς απότομη κατηφόρα στο τέλος, που λόγω της λάσπης έγινε μια ωραία τσουλήθρα για όλους ανεξαιρέτως.

Οι Τσαπούρνες, όπως λέγεται η 3η ειδική ήταν και η πιο δύσκολη του αγώνα, με 2,8km μόνο λάσπη και γλίτσα. Σαν να μη έφθανε αυτό ήταν και η ειδική με την μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία, με drops, περάσματα πάνω από off camber βράχια και ότι μπορείς να φανταστείς. Εκεί μέσα δόθηκε κυριολεκτικά μάχη.

Για το τέλος έμεινε και η μικρότερη διαδρομή του αγώνα, με μήκος 1,8km, οι Γίγαντες. Πολύ λάσπη και σε αυτό το μονοπάτι εννοείται, κλειστή αλλά γρήγορη διαδρομή με αρκετές επιλογές σε περάσματα. Πολύ ωραίο μονοπάτι αλλά δεν είχες χέρια από την κούραση στο τέλος να το απολαύσεις στο έπακρο.

Νικητής της Men Elite ήταν ο Αλέξανδρος Καρούσος που ανέβηκε πρώτη φορά στο υψηλότερο βάθρο, αφήνοντας 2ο με 12 δευτερόλεπτα διαφορά τον Γιώργο Αγομαυρίτη και τρίτο τον Θάνο Παπατζιμόπουλο.

Στην κατηγορία Men στο βάθρο ανέβηκε η κλασική ΄΄Αγία Τριάς΄΄ των Γρηγόρη Τσαλαφούτα, Ελισαίο Γούβη και Στέλιο Τζανετή, με τον Γρηγόρη να είναι και ο ταχύτερος όλου του αγώνα.

Μεγάλη μάχη στην κατηγορία Masters με την πρώτη θέση να κερδίζει ο Georgi Petrov, με δεύτερο τον Θοδωρή Μαυρόπουλο και τρίτο τον Λευτέρη Τιτιρέκη. Αξιοσημείωτη η μεταξύ τους χρονική διαφορά που ήταν μόνο 3 δευτερόλεπτα.

Enduro Greek series Lake Plastira © Atithas O' Niato

Στην κατηγορία των Under-17 ο Εμμανουήλ Λουκέρης κατέκτησε με διαφορά την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Αλέξανδρο Καραδημήτρη και τον Δημήτρη Βλασσόπουλο να ακολουθεί.

Για πρώτη φορά νικητής στην κατηγορία των Veterans και μάλιστα με ΧC ποδήλατο ήταν Κωνσταντίνος Άνθιμος. Στο δεύτερο βάθρο ανέβηκε ο Νικόλας Μωύσης, με την τρίτη θέση να ανήκει για ακόμα μια φορά στον Δημήτρη Κρικέλη.

Στην κατηγορία των γυναικών ταχύτερη με τεράστια διαφορά 3,5 λεπτών ήταν η Αικατερίνη Διδασκάλου με την Μαρία Ειρήνη Καρούσου και την Veneta Zaharieva να ακολουθούν.

Ο μικρός Γεράσιμος Κορκός όντας πιο γρήγορος από όλους τους ηλεκτρικούς, κέρδισε για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις όπως και την πρώτη θέση στην κατηγορία των e-bikes Men. Πλέον το πρωτάθλημα φαίνεται να είναι δικό του. Δεύτερος ο πολύ δυνατός Ivan Geshev και τρίτος ο αδερφός του Γεράσιμου, Νικόλας Κορκός. Αυτή η κατηγορία έχει γίνει οικογενειακή υπόθεση.

Tέλος, στην κατηγορία των e-bike Μasters ταχύτερος ήταν ο Αποστόλης Βελόκας, με δεύτερο τον Νίκο Καζάνα και τον Νίκο Σωτηριάδη στην τρίτη θέση.

Τα συνολικά αποτελέσματα για το EGS μπορείτε να τα δείτε εδώ

Σε λιγότερο από έναν μήνα θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός στην Πάτρα. Ενώ το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδων, το μυαλό μας έχει μείνει κολλημένο στην Λίμνη Πλαστήρα. Δεν θα πω ότι χάσατε όσοι δεν ήρθατε. Θα πω όμως ότι ήταν ότι καλύτερο έχουμε ζήσει στους αγώνες και σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε το επόμενο.