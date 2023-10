Formula 1, Γύρος 18: Επόμενη στάση, ΗΠΑ

To σχεδιασμένο από τον Herman Tilke, Circuit of the Americas, υποδέχθηκε για πρώτη φορά ομάδες και οδηγούς το 2012. Έκτοτε, έχει σταθερή θέση στο καλεντάρι με μοναδική εξαίρεση το 2020 λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που είχε φέρει η πανδημία.