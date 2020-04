Μιλώντας με τον streamer Γιάννη "Madara" Κουμπέ

"Μετά το τέλος της Dota 1 δημιουργήθηκαν 3 παιχνίδια το Heroes Of Newerth, το League Of Legends που ξέρουμε σήμερα και η Dota 2. Από αυτά τα 3 εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με το Heroes Of Newerth ή αλλιώς HoN και εννοώ ότι είχα 40.000 πίστες ολοκληρωμένες που σημαίνει γύρω στις 12.000 ώρες παιχνιδιού. Σ’αυτό το παιχνίδι ήμουν top 100 παίχτης παγκοσμίως και ο λόγος που με είχε πωρώσει τόσο πολύ ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή οτι ήμουν πολύ καλός παίχτης."