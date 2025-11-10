Grand Prix Μεξικού: Το Πρωτάθλημα τώρα αρχίζει!

Μπορεί στο Autodromo Hermanos Rodriguez ο Max Verstappen να μην κέρδισε ξανά, όμως ροκάνισε λίγη ακόμα από τη διαφορά του από την κορυφή. Το -40, έγινε -36, με τον Lando Norris να είναι πλέον αυτός που οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, μετά από ένα τριήμερο κυριαρχίας. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Πόλη του Μεξικού!

Pole Lando Norris. Ferrari στο 2-3 με τον Lewis Hamilton για πρώτη φορά σε Top-3 κατατακτήριων. Και με τον George Russell μπροστά από τον πέμπτο Verstappen και τον έβδομο Oscar Piastri που ήταν σε διαρκή κατηφόρα.

Όμως η εκκίνηση στο Μεξικό, διαφέρει από τις άλλες. Είναι ένα drag race 830 μέτρων, εκεί όπου όλα μπορούν να συμβούν – και συνήθως συμβαίνουν. Το 2021 ο Verstappen είχε εκκινήσει τρίτος αλλά έστριψε πρώτος, φέτος πήγε πάλι από την εξωτερική για να κάνει αντίστοιχο colpo grosso.

Δεν χώρεσαν, οι Ferrari των εκτόπισαν και ο οδηγός της Red Bull Racing πήγε μέσω Γουαδαλαχάρα να επιστρέψει στην πίστα. Το onboard δείχνει πως ήταν αγώνας επιβίωσης μέχρι να αποφύγει τον τοίχο, οι «απέναντι» ήθελαν να παραδώσει όσο περισσότερες θέσεις γινόταν. Χαμός στα social.

Βέβαια μέσα σε όλο το χαμό, με το κοινό να εστιάζει σε αντιπάλους που θα ήθελε να χάσουν, λίγοι εστίασαν σε μία θέση που δεν δόθηκε ποτέ πίσω.

Βλέπετε στην εκκίνηση βγήκε και ο Charles Leclerc έξω, έπειτα παρέδωσε τα ηνία στον pole man Norris αλλά όχι και τη δεύτερη θέση στον teammate του. Γιατί αυτός που είχε στρίψει δεύτερος, ήταν ο Lewis Hamilton!

Κι αυτό, το γεγονός πως δεν δόθηκε αυτή η θέση πίσω, όπως λένε και στο χωριό μου, ιτ ολ γουέντ ντάουν χιλ φρομ δέαρ για τον Βρετανό.

Γιατί ενεπλάκη σε μία συναρπαστική και σκληρή μάχη με τον Verstappen, μάχη από τα παλιά, με άγρια ομορφιά. Που όμως έληξε με τον 40χρονο να έχει 10 δευτερόλεπτα ποινής γιατί βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 4 και επέστρεψε στην πίστα 200 μέτρα μετά, δίχως να δώσει πίσω καμία θέση.

Κάπως έτσι, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε την ευκαιρία να σπάσει το αρνητικό σερί και να ανέβει επιτέλους στο βάθρο με τη Ferrari.

Στο φινάλε ο Norris αντίπαλο δεν είχε, πίσω του όμως το νου του, τον είχε. Διότι ο Verstappen που ακολούθησε ανάποδη στρατηγική, ούτε μπήκε για δεύτερο pit stop, βρέθηκε σε θέση βάθρου.

Και μάλιστα με καταιγιστικό ρυθμό στο τελευταίο stint, με αποτέλεσμα να καταφέρει να φτάσει σε απόσταση βολής από τον δεύτερο Leclerc. Σα να έκανε δουλίτσα με τη στρατηγική η Hannah Schmitz.

Όμως ο Ολλανδός δεν πρόλαβε να επιτεθεί. Η έξοδος του Carlos Sainz στο κομμάτι του σταδίου έφερε Virtual Safety Car και έτσι το έργο έληξε νωρίς.

Δανεικά είναι αυτά – έχασε 3 πολύτιμους βαθμούς, με (Virtual) Safety Car, που προκάλεσε λίγο πριν το τέλος, μία Williams; Σας θυμίζει κάτι;

Πίσω του είχαμε τη μεγάλη έκπληξη. Τι είναι πιο παράξενο; Να δεις μία πολική αρκούδα στο Μεξικό ή μία Haas στην τέταρτη θέση σε αγώνα δίχως εγκαταλείψεις;

Επικός Oliver Bearman, με δυνατές κατατακτήριες, εξαιρετική διαχείριση του χάους της εκκίνησης αλλά και της κοκορομαχίας Verstappen-Hamilton, σπουδαία άμυνα στην πορεία και αγώνας δίχως λάθη για το next best thing της Ferrari.

Είπαμε για το #4, για το #3, για το #2, να πούμε και για το #1;

Περίπατος για τον Norris, εμφατική νίκη, που όμως συνοδεύτηκε από γιούχα από το κοινό. Δεν έφταιγε αυτός, τα φετινά papaya rules φταίνε.

Αν και σε δεύτερη σκέψη, οι περισσότεροι στο κοινό ίσως να μην ήξεραν ούτε ποιον γιούχαραν, ούτε γιατί.

Όσο για τον Piastri, ήταν ξανά για «Χρυσό Βατόμουρο», όχι για Oscar. Έχασε τα ηνία στη βαθμολογία για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και τη Σαουδική Αραβία. Όμως έχει μόνο τον εαυτό του να κατηγορεί – σίγουρα όχι την ομάδα του αφού κόντρα στις συνωμοσίες, η McLaren του δίνει το ίδιο μονοθέσιο με τον Norris. Μέχρι την τελευταία βίδα.

Η συνέχεια είναι αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με το Grand Prix του Σάο Πάολο, που διεξάγεται στην πίστα του Interlagos, εκεί όπου πέρυσι ο Max Verstappen έδωσε μία εντυπωσιακή παράσταση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και παρότι εκκίνησε μόλις 17ος, κατέκτησε τη νίκη!

Μία νίκη που τον έφερε αγκαλιά με τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του. Λέτε η Βραζιλία να αυξήσει τις πιθανότητές του να τον υπερασπιστεί επιτυχώς;