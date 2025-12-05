Grand Prix Κατάρ: Ο Verstappen πήγε τη μάχη τίτλου στο Άμπου Ντάμπι

Και το θρίλερ συνεχίζεται! Μετά την επιβλητική νίκη του Max Verstappen στο Λας Βέγκας, που ενισχύθηκε με τον διπλό αποκλεισμό των McLaren, η Formula 1 ταξίδεψε ανατολικά με προορισμό το Κατάρ. Πάλι έρημος, πάλι υπό το φως των προβολέων, πάλι με την ίδια ουσία στο φινάλε. Τον παγκόσμιο πρωταθλητή να αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να πεθάνει στη μάχη του τίτλου και τη McLaren να βάζει κι άλλα αυτογκόλ.

Ας τα δούμε όμως με τη σειρά. Μετά από το amber alert πέντε αγώνων, ο Oscar Piastri εμφανίστηκε. Πήρε Sprint pole, Sprint, pole και έστριψε και πρώτος στον αγώνα. Πίσω του, ο Verstappen εκτόπισε νωρίς-νωρίς τον Lando Norris που δεν είχε σκοπό να πάρει το παραμικρό ρίσκο (ήταν στο +22 από τον Oscar και το +25 από τον Max).

Και πάμε στη στιγμή που κρίθηκαν όλα. Γύρος 7. Safety car. Με την FIA να έχει περιορίσει τη χρήση κάθε σετ ελαστικών στους 25 γύρους, τα μαθηματικά ήταν απλά για έναν αγώνα 57 γύρων: 7+25+25=57! Και μάλιστα με κούτρα pit stop.

Ευκαιρία που προφανώς άρπαξε από τα μαλλιά η Hannah Schmitz για τη Red Bull Racing.

Έφερε τον Verstappen σε θέση ισχύος, εκείνος έκανε τα μαγικά του και πήρε άλλη μία νίκη. Με λίγη βοήθεια κι από τους papaya.

Αντίθετα λοιπόν με τη Red Bull, στη McLaren, σιγή ασυρμάτου. Κανένας σφυγμός στο pit wall. Επέλεξαν να μην ασχοληθούν με το τι συνέβαινε στην πίστα.

Η απόφασή της έμοιαζε ακατανόητη αλλά στην πραγματικότητα, υπήρχε (η δική τους) λογική πίσω από αυτή. Αν μοίραζαν τις στρατηγικές, ένας εκ των δύο (ο Norris) θα έβγαινε χαμένος. Δεν το ήθελαν.

Αν έκαναν double stack pit stop, δηλαδή τον έναν πίσω από τον άλλο, ο δεύτερος (πάλι ο Norris) θα «κολλούσε» στο box λόγω της διερχόμενης «κίνησης» αφού μπήκαν όλοι στο pit lane.

Άλλη μία φορά όπου η McLaren a.k.a. Ελβετία, έκανε ότι μπορούσε για να χάσει τον τίτλο. Ε… για να είναι ουδέτερη έναντι των οδηγών της εννοούσα

Όμως η ουσία είναι πως αν κάποιος βγήκε χαμένος από αυτές τις αποφάσεις, αυτός ήταν ο Oscar Piastri.

Θα μπορούσε να κόψει 7 ή ακόμα και 10 βαθμούς της απόστασης από τον teammate του, τερματίζοντας τελικά δεύτερος, με τον Lando τέταρτο, έκοψε 6.

Ανάμεσα στις δύο McLaren ήταν ο Carlos Sainz, σε ένα ακόμα αριστούργημα. Από το 2015 είχαμε να δούμε οδηγό της Williams με 2+ βάθρα.

Επιτυχία που αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου πως ο άνθρωπος που του πήρε τη θέση στη Ferrari, o Lewis Hamilton, φέτος δεν έχει κανένα (αν και θεωρώ πως είναι ομαδικό το φταίξιμο, όχι ατομικό).

Όσο για το πώς ο Norris βρέθηκε τελικά τέταρτος, εδώ είναι μία άλλη αμαρτωλή ιστορία. Αμαρτωλή όχι για το τι έγινε στην πίστα αλλά για το τι ακολούθησε, αφού ως συνήθως η ασυδοσία των social media βρήκε εύκολο στόχο. Μετά από γύρους άμυνας, ο Kimi Antonelli έκανε λάθος, ο Norris τον πέρασε και με αυτό το προσπέρασμα, πλέον του αρκεί και η 3η θέση στη Yas Marina για να γίνει πρωταθλητής. Ο 18χρονος Ιταλός άκουσε τα εξ αμάξης, άδικα, ακριβώς όπως είχε συμβεί το 2008 με τον Timo Glock.

Αυτά όμως με το Κατάρ. Η συνέχεια είναι 320 χιλιόμετρα μακριά, στο Άμπου Ντάμπι. Και κάπως έτσι, πάμε σε τελικό με τρεις διεκδικητές, για πρώτη φορά από το 2010.

Ο Norris έχει 408 βαθμούς, ο Verstappen 396, ο Piastri 392. Όπως θύμισα στον Max αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, τότε επικράτησε ένας οδηγός της Red Bull και μάλιστα αουτσάιντερ. Λέτε να επαναληφθεί η ιστορία;