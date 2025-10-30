Grand Prix ΗΠΑ: Η αντεπίθεση του Verstappen κάνει τους papaya να ιδρώνουν

Στην Ιταλία πήρε τη νίκη. Στο Αζερμπαϊτζάν το ίδιο. Στο Σιγκαπούρη ήταν πίσω από τον George Russell αλλά και πάλι μπροστά από τις McLaren. Αγώνα με τον αγώνα, μείωνε τη διαφορά από την κορυφή αλλά όλοι περίμεναν να δουν αγώνα και σε κανονική πίστα – όχι σιρκουί πόλης. Για να δουν που είναι η Red Bull σε σχέση με τις McLaren και πόσες ελπίδες πραγματικά έχει για το θαύμα.

Και πήγε στο Austin, σε τριήμερο με δομή Sprint. Και πήρε την pole για 71 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Game on.

Και εκκινεί καλά, στρίβει πρώτος και βλέπει πίσω του τα δώρα – τις McLaren να αλληλοεξουδετερώνονται!

Μείον οκτώ βαθμοί. Ακολούθησαν οι κατατακτήριες, ο Max επιβλήθηκε ξανά. Όμως παρότι το Sprint ήταν συναρπαστικό και επεισοδιακό, ο αγώνας είχε λιγότερο δράμα.

Και τώρα, με τους 97 βαθμούς αβάντα που είχε ο Piastri να έχουν γίνει 40, στη McLaren τρέχουν και δεν φτάνουν!

Γιατί κακώς νόμιζαν πως έτρεχαν μόνοι τους – πλέον η μάχη τίτλου, είναι μάχη για τρεις. Με τον διώκτη να είναι αυτός που έχει το momentum!

Φανταστείτε να πάμε ξανά στο Άμπου Ντάμπι, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, με τρεις διεκδικητές του τίτλου!

Πάντως δεν είναι μόνο ο Verstappen, που ομολογουμένως κάνει τη δουλειά άριστα. Γενικά έχει ανακάμψει η RB21 (φαίνεται από τα βελτιωμένα αποτελέσματα του Yuki Tsunoda) και η εποχής Laurent Mekies κρίνεται τουλάχιστον εντυπωσιακή!

Όμως πρόσωπο του αγώνα ήταν αν μη τι άλλο, ο Charles Leclerc. Που ήταν απορίας άξιο το πώς, όμως πέρασε τα δύο τρίτα του αγώνα μπροστά από τη McLaren του Norris.

Παρότι με μαλακή γόμα που είχε νωρίς παραδώσει πνεύμα, ο Μονεγάσκος έπαιζε μαεστρικά άμυνα έναντι του Βρετανού.

Και ήταν αυτή η υπέρβαση στο πρώτο stint, που έκανε τον Norris να πονοκεφαλιάζει όταν μετά το pit stop του έπρεπε να τα κάνει όλα ξανά από την αρχή.

Την ίδια ώρα, παρότι η τέταρτη θέση και μάλιστα σε έναν αγώνα που πάλι έκανε από νωρίς Lift & Coast, ήταν θετικό αποτέλεσμα για τον Lewis Hamilton, δεν απέτρεψε το αρνητικό ρεκόρ που πέτυχε ο Βρετανός.

Η συνέχεια είναι ξανά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, με το Grand της Πόλης του Μεξικού, που διεξάγεται στο Autodromo Hermanos Rodriguez στις 26 Οκτωβρίου.