Η Bethesda στη Microsoft: το deal δισεκατομμυρίων που αλλάζει το gaming

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι προπαραγγελίες των νέων συστημάτων της,

και Series S, η Microsoft έριξε βόμβα που δεν περιμέναμε να δούμε ούτε σε

Η εξαγορά της ZeniMax Media, της μητρικής εταιρείας της Bethesda έναντι $7,5 δισ. -και μάλιστα σε μετρητά- άφησε ολόκληρη τη βιομηχανία του gaming με το στόμα ανοιχτό, καθώς προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει ότι εν μία νυκτί, σειρές όπως τα The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, The Evil Within, Dishonored, Prey και Quake μεταξύ άλλων, γίνονταν μέλη της οικογένειας του Xbox.