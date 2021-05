O Loic Minaudier παίρνει προβάδισμα στο Hellas Rally

Ανεβάζοντας ρυθμό τη δεύτερη μέρα, o Talaga Marcin με το θηριώδες Can Am Renegate των 1.000cc πήρε το προβάδισμα αφήνοντας πίσω του τον Σλοβάκο νικητή της πρώτης μέρας Juraj Varga (Yamaha YFM 700R). Στα SSV προηγείται o Tsanko Tsankov οδηγώντας εντυπωσιακά το Can Am Maverick των σχεδόν 200 ίππων έχοντας διαφορά μεγαλύτερη των 15 λεπτών από τον “ομόσταυλο” του Ben Ami Sharon.