Unlock it: Η ιστορία & η πολιτισμική σημασία του street dance

To freestyle hip hop έδωσε άπλετο χώρο σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό χορευτικών ομάδων και σύντομα αναγνωρίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην φοβερή έκρηξη εκείνης της εποχής ήρθε να προστεθεί το MTV που είχε πλημμυρίσει με μουσικά video που περιλάμβαναν εντυπωσιακές hip hop χορογραφίες, ενώ παράλληλα στούντιο χορού ξεπρόβαλαν παντού και με δασκάλους που προέρχονταν από τον καλλιτεχνικό χώρο ή τους δρόμους.

To hip hop ταξίδεψε από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ στην δυτική και στη συνέχεια στις εμπορικές ταινίες του Hollywood, στα θέατρα, στην τηλεόραση και σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η Dancehall και η West African dancers με τους χαρακτηριστικούς άφρο-ρυθμούς έχουν δίχως αμφιβολία επηρεάσει έντονα το freestyle hip hop. Έτσι βλέπουμε συχνά τους σύγχρονους χορευτές να ασχολούνται με το krumping το είδος αυτό του street dance που έχει άφρο-επιρροές. Παράλληλα, θα δούμε να δανείζονται βήματα από άλλους κλασικούς χορούς όπως το latin, τη salsa, το kizomba, την samba, την cumbia και τη bachata. Στην σύγχρονη εποχή και ειδικά στις ΗΠΑ θα δούμε και άλλα street styles επηρεασμένα από την disco, όπως είναι το vogueing και το waacking. Ο κατάλογος για το σύγχρονο street dance δεν σταματά εδώ με επιρροές και από χορούς που βλέπουμε σε old school πάρτι, όπως το boogaloo, το hastle και το shuffle, με τις κινήσεις να επεκτείνονται και στους χορούς που έχουν επηρεαστεί από τις πολεμικές τέχνες, όπως είναι η capeira. Και δεν σταματούν εδώ καθώς νέα στιλ και τεχνικές γεννιούνται συνέχεια και ίσως να μην τα έχεις καν ακούσει.

