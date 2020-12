Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αρχίσεις το Immortals Fenyx Rising

Μάθε να πολεμάς σωστά

Η μάχη στο Immortals Fenyx Rising θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη σειρά Assassin’s Creed, εμπλουτισμένη με λίγο από The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ο εν λόγω συνδυασμός είναι απλά απολαυστικός, φτάνει να μάθεις να παίζεις τις μάχες στα δάχτυλα.