Πάνος Σεϊτανίδης και Χάρης Τρακάρης σχολιάζουν το επεισοδιακό GP της Imola

Η Red Bull Racing κατάφερε να σπάσει το ρόδι επί Ιταλικού εδάφους, κατακτώντας τη νίκη στο -wait for it- Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy e Dell’ Emilia Romagna 2021! Υπεύθυνος γι’ αυτό ήταν ένας κύριος που ακούει στο όνομα Max Verstappen και είχε τα ηνία από την πρώτη έως την τελευταία στροφή του αγώνα. Κι ας μεσολάβησαν σεισμοί και καταποντισμοί.