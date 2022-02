Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια PS4 & PS5 για ζευγάρια!

A Way Out

It Takes Two

Το It Takes Two της Hazelight Studios ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς που μας πέρασε και, εδώ που τα λέμε, όχι άδικα. Πρόκειται για τίτλο που ουσιαστικά διηγείται ένα χαριτωμένο στόρι μέσα από μία περιπέτεια σχεδιασμένη ειδικά για να φέρει πιο κοντά τους δύο παίκτες, συνδυάζοντας τρόπον τινά το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο τρόπος με τον οποίο τα καταφέρνει είναι αριστουργηματικός: εσύ και ο καλός/η καλή σου θα ταυτιστείτε πανεύκολα με τους δύο πρωταγωνιστές, βοηθώντας τους να σώσουν τη σχέση τους και να διαλύσουν τα όποια προβλήματα την ταλανίζουν, μέσα από μία καλογραμμένη περιπέτεια.

Το It Takes Two της Hazelight Studios ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς που μας πέρασε και, εδώ που τα λέμε, όχι άδικα. Πρόκειται για τίτλο που ουσιαστικά διηγείται ένα χαριτωμένο στόρι μέσα από μία περιπέτεια σχεδιασμένη ειδικά για να φέρει πιο κοντά τους δύο παίκτες, συνδυάζοντας τρόπον τινά το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο τρόπος με τον οποίο τα καταφέρνει είναι αριστουργηματικός: εσύ και ο καλός/η καλή σου θα ταυτιστείτε πανεύκολα με τους δύο πρωταγωνιστές, βοηθώντας τους να σώσουν τη σχέση τους και να διαλύσουν τα όποια προβλήματα την ταλανίζουν, μέσα από μία καλογραμμένη περιπέτεια.

Το It Takes Two της Hazelight Studios ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς που μας πέρασε και, εδώ που τα λέμε, όχι άδικα. Πρόκειται για τίτλο που ουσιαστικά διηγείται ένα χαριτωμένο στόρι μέσα από μία περιπέτεια σχεδιασμένη ειδικά για να φέρει πιο κοντά τους δύο παίκτες, συνδυάζοντας τρόπον τινά το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο τρόπος με τον οποίο τα καταφέρνει είναι αριστουργηματικός: εσύ και ο καλός/η καλή σου θα ταυτιστείτε πανεύκολα με τους δύο πρωταγωνιστές, βοηθώντας τους να σώσουν τη σχέση τους και να διαλύσουν τα όποια προβλήματα την ταλανίζουν, μέσα από μία καλογραμμένη περιπέτεια.