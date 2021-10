Γνώρισε τους κριτές του Red Bull Basement 2021

Ονομάζομαι Ιωάννης Ποντίκης και έχω σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε με μετεκπαίδευση στο βιομηχανικό μάνατζμεντ και τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά μάθηση. Εργάζομαι στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο τμήμα Ελέγχου Τίτλων. Ρόλος μου είναι η αξιολόγηση των πατεντών σύμφωνα με το State of the Art τεχνολογιών και συμβουλές σχετικά με τα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για θέματα κατοχύρωσης και προστασίας.

