Watching eagerly as the field of heavy-hitting riders attempted Triple Corks down the world’s longest halfpipe, Hirona’s score of 93.25 went unmatched until local favourite Jan Scherrer dropped into his second run. Though wildly entertaining, Scherrer’s last-minute heroics was only enough to secure him second place. Ο Hirona κατάκτησε την δεύτερη φετινή του νίκη σε αγώνα Halfpipe World Cup, αφού κατάφερε να ολοκληρώσει φοβερά κόλπα από το πρώτο του run. Και ενώ παρακολουθούσαμε με κομμένη την ανάσα πολλούς κορυφαίους αθλητές να επιχειρούν τριπλά Corks στο μεγαλύτερο halfpipe στον κόσμο, βλέπαμε τον Hirona να διατηρεί την πρώτη θέση έχοντας πετύχει σκορ 93,25 βαθμών. Μόνο ο έμπειρος Jan Scherrer μπόρεσε να τον πλησιάσει με την εμφάνιση του στο δεύτερο run, ωστόσο παρά το ηρωικό του τελείωμα περιορίστηκε στην δεύτερη θέση.