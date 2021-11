Παρακολούθησε τον θρύλο του freeski, τον Markus Eder, στο Ultimate Run

Ο Ιταλός αθλητής έχει βρεθεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τόσο στον διαγωνισμό Nine Knights όσο και στο Freeride World Tour, έχει κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου σκιέρ της χρονιάς (European Skier of the Year) και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά εντυπωσιακά video της φημισμένης εταιρίας παραγωγής MSP films. Παράλληλα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει σκι σε πολύ υψηλό επίπεδο σε κάθε υποκατηγορία του freeski, όπως street, σε πάρκο και εκτός πίστας στα μεγάλα βουνά .