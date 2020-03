7+1 motorsport movies που πρέπει να δεις

τις καλύτερες motorsports ταινίες που αφορούν στους τέσσερις τροχούς. Από την ελιτίστικη κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού - το μαγικό κόσμο της Formula 1, μέχρι τους ‘down and dirty’ ήρωες του θρυλικού Dakar Rally ή επικές δοκιμασίες για ανθρώπους και μηχανές όπως η ανάβαση στο Pikes Peak!

Ματιές behind the scenes, σε βάζουν μέσα στο κόλπο, σε κάνουν ένα με τους πρωταγωνιστές, σου επιτρέπουν να δεις τα motorsports με άλλο μάτι. Είσαι έτοιμος για μερικές ώρες μπροστά στην οθόνη; Ready, steady, go!