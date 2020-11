Οι must-play τίτλοι της γενιάς που φεύγει

PS5 και Xbox Series S/X μονοπωλούν το ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι απόλυτα λογικό αν σκεφτείς ότι μιλάμε για τη νέα γενιά οικιακών συστημάτων. Μία γενιά η οποία έχει φροντίσει να μας δείξει εξ αρχής τα διαπιστευτήριά της με εντυπωσιακά γραφικά σε 4K ανάλυση και σταθερά framerates που αγγίζουν και τα 60 fps σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε next-gen (ή μήπως… new-gen;) τίτλος αποτελεί κι ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα, αφήνοντας τους παίκτες με το στόμα ανοιχτό με όσα βλέπουν στις τηλεοράσεις τους.

Πριν βιαστείς όμως να πέσεις με τα μούτρα στη νέα γενιά, βεβαιώσου ότι έχεις δει όλα όσα έχει να σου προσφέρει η προηγούμενη. Αν παίζεις σε PS4 και Xbox One, έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου για να το κάνεις -ιδιαίτερα με τις προσφορές που σίγουρα θα βρεις εν όψει Χριστουγέννων. Ακόμα κι αν είσαι από εκείνους που δεν κρατήθηκαν και επένδυσαν ήδη σε ένα Xbox Series S/X ή PS5 -ή και τα δύο- όμως, χάρη στη λειτουργία backwards compatibility θα έχεις τη δυνατότητα να παίξεις τους τίτλους προηγούμενης γενιάς με ακόμα καλύτερη απόδοση στη νέα σου κονσόλα.

Τι λες, πάμε να τους δούμε εν τάχει;

Bloodborne (PS4)

Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που μας έδειξαν τι μπορούσαν να κάνουν οι κονσόλες προηγούμενης γενιάς και συγκεκριμένα το PS4. Το Bloodborne αποτελεί ίσως το πιο ατμοσφαιρικό δημιούργημα της FromSoftware -το αρρωστημένο σκηνικό του Yharnam με τα γκροτέσκ τέρατα να καλωσορίζουν τον παίκτη σε κάθε γωνία, δε συγκρίνεται με τίποτα.

Horizon Zero Dawn (PS4)

Ένα παιχνίδι που θα χαίρεσαι να παίζεις! Το Horizon Zero Dawn θα σε μαγέψει με τον απίθανο κόσμο του και βέβαια τον ασύγκριτο συνδυασμό μηχανών και δεινοσαύρων. Το levelling θα σε κάνει να ψάχνεις απεγνωσμένα το επόμενο skill point ενώ, τέλος, το story δε θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να σε αιχμαλωτίσει μια για πάντα.

Diablo III: Ultimate Evil Edition (PS4, Xbox One)

Πάνε κάμποσα χρόνια από τότε που το Diablo III κυκλοφόρησε στις κονσόλες -για την ακρίβεια έξι. Κι όμως, μέχρι και σήμερα παραμένει ένας τίτλος με κορυφαία στάνταρ παραγωγής και απρόσμενα βολικό χειρισμό. Αλήθεια, φανταζόσουν ποτέ ότι θα έπαιζες Diablo με χειριστήριο και όχι με ποντίκι/πληκτρολόγιο; Ούτε κι εμείς.

Ori and the Blind Forest (Xbox One)

Αν έπαιξες πρόσφατα ή σχεδιάζεις να παίξεις το Ori and the Will of the Wisps, κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και ξεκίνα το Ori and the Blind Forest, το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Αν και ελαφρώς παλιότερο (2016) διαθέτει εξίσου συγκλονιστικά γραφικά και χαριτωμένους χαρακτήρες, προσφέροντας μία εφάμιλλη εμπειρία gameplay.

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)

Ζήσε την περιπέτεια που πάντα ονειρευόσουν στην Άγρια Δύση και νιώσε όπως οι πρωταγωνιστές ενός spaghetti western με έναν τίτλο που θα σε κρατήσει καθηλωμένο για 100 και πλέον ώρες. Εκπληκτικό σενάριο, ένας υπέροχα σχεδιασμένος αντιήρωας στο προσκήνιο, ανεπανάληπτος κόσμος και ολοζώντανο online τμήμα. Τι άλλο θες;

The Last of Us Part II (PS4)

Αν το πρώτο The Last of Us ήταν υπέροχο, το δεύτερο ήταν συγκλονιστικό. Σενάριο και πλοκή που παραπέμπουν σε παραγωγή του Netflix, ερμηνείες που κόβουν την ανάσα, άριστος συνδυασμός δράσης και εξερεύνησης και ένας «άρρωστος» κόσμος που σε προ(σ)καλεί να τον εξερευνήσεις. Μην το χάσεις, αν δεν το ‘χεις παίξει ήδη.

Cuphead (PS4, Xbox One)

2D platformers θα βρεις πολλά. Δύσκολα 2D platformers θα βρεις αρκετά. Δύσκολα 2D platformers με αισθητική που παραπέμπει σε καρτούν της δεκαετίας του ’30 όμως, θα βρεις μόνο ένα -το Cuphead! Το παιχνίδι της Studio MDHR θα δοκιμάσει πολλάκις τα νεύρα σου, όμως θα σε αποζημιώσει με μία εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσεις σύντομα.

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One)

Πανέμορφο αλλά δύσκολο, μαγευτικό αλλά απαιτητικό, το Sekiro: Shadows Die Twice της FromSoftware είναι ένα παιχνίδι που πολλοί θα παίξουν αλλά λίγοι θα εκτιμήσουν. Δεν αρκεί, βλέπεις, να είσαι απλά καλός αλλά άψογος στις κινήσεις σου. Οι βγαλμένες από χορογραφία μάχες όμως, κάνουν τις ώρες εξάσκησης να αξίζουν τον κόπο.

God of War (PS4)

Τα God of War έκαναν reboot με τον τελευταίο τους τίτλο, αποτάσσοντας την ελληνική -τρόπον τινά- μυθολογία για τη σκανδιναβική και δίνοντας στον Kratos τον ρόλο του πατέρα. Κι όμως, αυτές οι αλλαγές είναι που κάνουν το παιχνίδι να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα action, διαμορφώνοντας καταστάσεις τις οποίες εκείνο εκμεταλλεύεται μαεστρικά.

Forza Horizon 4 (Xbox One)

Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα racing game από τη γενιά που φεύγει, αυτό θα ήταν το Forza Horizon 4. Γίνεται όσο hardcore θες εσύ να γίνει, διαθέτει εκατοντάδες καλοσχεδιασμένα αυτοκίνητα, αρκετά χαλαρό -εφ’ όσον το θες- gameplay και σου προσφέρει σχεδόν ολόκληρη τη σκωτσέζικη φύση σε τέσσερις εποχές στο πιάτο σου!

Batman: Arkham Knight (PS4, Xbox One)

Τι να πρωτοϋμνήσει κανείς στο Batman: Arkham Knight; Τον θεοσκότεινο, ανοιχτό του κόσμο; Τον τρόπο που εναλλάσσονται δράση και εξερεύνηση; Το gameplay όπως διαμορφώνεται από τα απίθανα gadgets του Batman ή μήπως την ερμηνεία του Kevin Conroy; Ίσως η καλύτερη κυκλοφορία στη σειρά action-adventure της Rocksteady.

Uncharted 4: Το Τέλος ενός Κλέφτη (PS4)

Το φινάλε των περιπετειών του Nathan Drake έρχεται μέσα από ένα καταπληκτικό blockbuster. Το Uncharted 4 (που κυκλοφορεί και στα Ελληνικά, όπως συμβαίνει με τους first-party τίτλους της Sony) είναι ό,τι πιο κοντινό θα βρεις σε ταινία δράσης αλλά σε video game: πιστολίδι, ξύλο, εκρήξεις, θησαυροί και σκηνές που κόβουν την ανάσα, όλα σε ένα.

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, Xbox One)

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, το δημιούργημα της CD Projekt είναι απλά μοναδικό. Μία επική περιπέτεια σε έναν απίθανο, τεράστιο και ολοζώντανο κόσμο, ο πιο badass πρωταγωνιστής που είδες ποτέ και ανεπανάληπτο βάθος όπου κι αν πέσει το μάτι σου θα σε κρατήσουν απασχολημένο για τριψήφιο αριθμό ωρών.

Celeste (PS4, Xbox One)

Το Celeste θα μπορούσες να πεις ότι έχει αρκετές ομοιότητες με το Cuphead αφού πρόκειται για ένα καλοσχεδιασμένο μεν αλλά δύσκολο (σε βαθμό που θα σου βγάλει την ψυχή) 2D platformer. Αποτελεί ωστόσο indie δημιουργία που εμπνέεται από πραγματικές καταστάσεις και όσο κι αν σε παιδέψει, στο τέλος δεν μπορείς παρά να τη λατρέψεις.

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One)