Γνώρισε τους νικητές του Red Bull Art of Motion 2022

© Little Shao

© Little Shao

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Ο Βρετανός Travis Verkaik είναι ο νέος νικητής του Red Bull Art of Motion

Ο Travis Verkaik είναι ο νικητής του Red Bull Art of Motion 2022

Ο έφηβος από το Dorchester της Αγγλίας είδε το «όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα» με τη νίκη του στο Red Bull Art of Motion. Μόλις 19 ετών, ο Travis είναι από τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους freerunners στο Ηνωμένο Βασίλειο - μία χώρα που είναι γνωστή για την μεγάλη κοινότητα του freerunning.

Ο έφηβος από το Dorchester της Αγγλίας είδε το «όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα» με τη νίκη του στο Red Bull Art of Motion. Μόλις 19 ετών, ο Travis είναι από τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους freerunners στο Ηνωμένο Βασίλειο - μία χώρα που είναι γνωστή για την μεγάλη κοινότητα του freerunning.

Ο έφηβος από το Dorchester της Αγγλίας είδε το «όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα» με τη νίκη του στο Red Bull Art of Motion. Μόλις 19 ετών, ο Travis είναι από τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους freerunners στο Ηνωμένο Βασίλειο - μία χώρα που είναι γνωστή για την μεγάλη κοινότητα του freerunning.

Δεν μπορώ πραγματικά να το πιστέψω! Έβλεπα το Red Bull Art of Motion από 11 χρονών μαζί με τους φίλους μου. Αυτή η νίκη είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Δεν μπορώ πραγματικά να το πιστέψω! Έβλεπα το Red Bull Art of Motion από 11 χρονών μαζί με τους φίλους μου. Αυτή η νίκη είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Δεν μπορώ πραγματικά να το πιστέψω! Έβλεπα το Red Bull Art of Motion από 11 χρονών μαζί με τους φίλους μου. Αυτή η νίκη είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Είναι γνωστός παγκοσμίως για το απίστευτο ταλέντο του στο άθλημα και βασικά μπορεί να ευχαριστεί τη μητέρα του για την ενασχόλησή του με το freerunning, καθώς ήταν αυτή που τον παρακίνησε να το ξεκινήσει επειδή απλά πίστευε πως θα ήταν καλός σε αυτό. Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του από το 2010, όταν ήταν 10 χρονών... προνονείται δηλαδή πάνω από τη μισή του ζωή. Έκανε πολλά κεφάλια να γυρίσουν όταν κατάφερε να εκτελέσει το πρώτο παγκοσμίως "Kong Double Gainer", ενώ το 2021 βγήκε πρώτος στον onsite qualifier που πραγματοποιήθηκε στο Art of Motion. Ο Άγγλος σταρ είναι γνωστός για τα πολύ δυναμικά του flips, κυρίως πάνω από κενά και σε περιοχές αρκετά στενές που χρειάζονται μεγάλη ακρίβεια.

Είναι γνωστός παγκοσμίως για το απίστευτο ταλέντο του στο άθλημα και βασικά μπορεί να ευχαριστεί τη μητέρα του για την ενασχόλησή του με το freerunning, καθώς ήταν αυτή που τον παρακίνησε να το ξεκινήσει επειδή απλά πίστευε πως θα ήταν καλός σε αυτό. Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του από το 2010, όταν ήταν 10 χρονών... προνονείται δηλαδή πάνω από τη μισή του ζωή. Έκανε πολλά κεφάλια να γυρίσουν όταν κατάφερε να εκτελέσει το πρώτο παγκοσμίως "Kong Double Gainer", ενώ το 2021 βγήκε πρώτος στον onsite qualifier που πραγματοποιήθηκε στο Art of Motion. Ο Άγγλος σταρ είναι γνωστός για τα πολύ δυναμικά του flips, κυρίως πάνω από κενά και σε περιοχές αρκετά στενές που χρειάζονται μεγάλη ακρίβεια.

Είναι γνωστός παγκοσμίως για το απίστευτο ταλέντο του στο άθλημα και βασικά μπορεί να ευχαριστεί τη μητέρα του για την ενασχόλησή του με το freerunning, καθώς ήταν αυτή που τον παρακίνησε να το ξεκινήσει επειδή απλά πίστευε πως θα ήταν καλός σε αυτό. Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του από το 2010, όταν ήταν 10 χρονών... προνονείται δηλαδή πάνω από τη μισή του ζωή. Έκανε πολλά κεφάλια να γυρίσουν όταν κατάφερε να εκτελέσει το πρώτο παγκοσμίως "Kong Double Gainer", ενώ το 2021 βγήκε πρώτος στον onsite qualifier που πραγματοποιήθηκε στο Art of Motion. Ο Άγγλος σταρ είναι γνωστός για τα πολύ δυναμικά του flips, κυρίως πάνω από κενά και σε περιοχές αρκετά στενές που χρειάζονται μεγάλη ακρίβεια.

τα 2 κλιπς του για το Exploration και Spot Challenge του Art of Motion 2022.

Ο Ed Scott στο Red Bull Art of Motion 2022

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Ο Ed Scott γιορτάζει τη 2η θέση του στο Red Bull Art Of Motion 2022

Ο Ed είναι από τους καλύτερους και πιο λαμπερούς αθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει στο δυναμικό του πολλούς επαίνους, ακόμα και αν είναι μόνο 24 ετών. Πιέζει συνεχώς το άθλημα στα όριά του και είναι απίστευτα συνεπής στις επιδόσεις του - μην ξεχνάς ότι είναι η 3η φορά που βγήκε 2ος στο Red Bull Art of Motion.

Ο Ed είναι από τους καλύτερους και πιο λαμπερούς αθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει στο δυναμικό του πολλούς επαίνους, ακόμα και αν είναι μόνο 24 ετών. Πιέζει συνεχώς το άθλημα στα όριά του και είναι απίστευτα συνεπής στις επιδόσεις του - μην ξεχνάς ότι είναι η 3η φορά που βγήκε 2ος στο Red Bull Art of Motion.

Ο Ed είναι από τους καλύτερους και πιο λαμπερούς αθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει στο δυναμικό του πολλούς επαίνους, ακόμα και αν είναι μόνο 24 ετών. Πιέζει συνεχώς το άθλημα στα όριά του και είναι απίστευτα συνεπής στις επιδόσεις του - μην ξεχνάς ότι είναι η 3η φορά που βγήκε 2ος στο Red Bull Art of Motion.

Ως ένας από τους πιο αθλητικούς freerunners, ο Scott είναι αγαπημένος αθλητής πολλών στην κοινότητα. Με το κλασικό βρετανικό του στυλ, και τα μεγάλα running άλματά του, σε συνδυασμό με το background του στην ενόργανη γυμναστική, ο Scott κατέχει μία εκρηκτική δύναμη και έχει ακριβή και ελεγχόμενα flips. Επίσης, κατάφερε το πρώτο Cart to Cart στο πρωτοποριακό του βίντεο Light Work.

Ως ένας από τους πιο αθλητικούς freerunners, ο Scott είναι αγαπημένος αθλητής πολλών στην κοινότητα. Με το κλασικό βρετανικό του στυλ, και τα μεγάλα running άλματά του, σε συνδυασμό με το background του στην ενόργανη γυμναστική, ο Scott κατέχει μία εκρηκτική δύναμη και έχει ακριβή και ελεγχόμενα flips. Επίσης, κατάφερε το πρώτο Cart to Cart στο πρωτοποριακό του βίντεο Light Work.

Ως ένας από τους πιο αθλητικούς freerunners, ο Scott είναι αγαπημένος αθλητής πολλών στην κοινότητα. Με το κλασικό βρετανικό του στυλ, και τα μεγάλα running άλματά του, σε συνδυασμό με το background του στην ενόργανη γυμναστική, ο Scott κατέχει μία εκρηκτική δύναμη και έχει ακριβή και ελεγχόμενα flips. Επίσης, κατάφερε το πρώτο Cart to Cart στο πρωτοποριακό του βίντεο Light Work.

τα 2 κλιπς του για το Exploration και Spot Challenge του Art of Motion 2022.

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Ο Elis Torhall διαγωνίζεται στο Red Bull Art Of Motion 2022

Ο Elis Torhall κατά τη διάρκεια του Red Bull Art Of Motion 2022

© Little Shao/Red Bull Content Pool

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Ο Elis Torhall γιορτάζει την 3η του θέση στο Red Bull Art Of Motion

Μόλις 17 ετών, ο Elis Torhall προκρίθηκε ήδη για το πρώτο του Red Bull Art of Motion πέρυσι, αφού διακρίθηκε από τους νέους - μια κατηγορία που είναι δημοφιλής στη χώρα του, τη Σουηδία - και κέρδισε πολλούς αγώνες U16. Το αγαπημένο skillset του Torhall είναι στα bars, επομένως ήταν δύσκολο για αυτόν να «λάμψει» σε κάποιες από τις προηγούμενες πίστες.

Μόλις 17 ετών, ο Elis Torhall προκρίθηκε ήδη για το πρώτο του Red Bull Art of Motion πέρυσι, αφού διακρίθηκε από τους νέους - μια κατηγορία που είναι δημοφιλής στη χώρα του, τη Σουηδία - και κέρδισε πολλούς αγώνες U16. Το αγαπημένο skillset του Torhall είναι στα bars, επομένως ήταν δύσκολο για αυτόν να «λάμψει» σε κάποιες από τις προηγούμενες πίστες.

Μόλις 17 ετών, ο Elis Torhall προκρίθηκε ήδη για το πρώτο του Red Bull Art of Motion πέρυσι, αφού διακρίθηκε από τους νέους - μια κατηγορία που είναι δημοφιλής στη χώρα του, τη Σουηδία - και κέρδισε πολλούς αγώνες U16. Το αγαπημένο skillset του Torhall είναι στα bars, επομένως ήταν δύσκολο για αυτόν να «λάμψει» σε κάποιες από τις προηγούμενες πίστες.

Ωστόσο, ορισμένα πρόσφατα ταξίδια που έκανε (όπως στο Λος Άντζελες για το Tempest's Kings of Concrete) του έδωσαν την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο και να εκτελέσει νέα tricks, όπως το Swing Cast Double Full και Swing Double Sideflip, που εκτελέστηκαν για πρώτη φορά.

Ωστόσο, ορισμένα πρόσφατα ταξίδια που έκανε (όπως στο Λος Άντζελες για το Tempest's Kings of Concrete) του έδωσαν την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο και να εκτελέσει νέα tricks, όπως το Swing Cast Double Full και Swing Double Sideflip, που εκτελέστηκαν για πρώτη φορά.

Ωστόσο, ορισμένα πρόσφατα ταξίδια που έκανε (όπως στο Λος Άντζελες για το Tempest's Kings of Concrete) του έδωσαν την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο και να εκτελέσει νέα tricks, όπως το Swing Cast Double Full και Swing Double Sideflip, που εκτελέστηκαν για πρώτη φορά.

τα 2 κλιπς του για το Exploration και Spot Challenge του Art of Motion 2022.

Η Sydney Olson στο Red Bull Art of Motion 2022.

Η Sydney Olson πήρε την πρώτη θέση και πάλι στο Art of Motion

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Η Sydney Olson είναι η νικήτρια του Art of Motion και πάλι