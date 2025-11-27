Ο James Moore κερδίζει το Roof of Africa 2025.

Με την ένατη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος (πριν τον τελευταίο αγώνα) ίσως ο Moore να μην ήταν το φαβορί του αγώνα. Αγωνιζόμενος ωστόσο εντός έδρας και δείχνοντας τεράστια αποθέματα ψυχικής και σωματικής ενέργειας, ειδικά όταν χάθηκε στη διαδρομή λόγω προβλήματος της συσκευής του για την πλοήγηση (GPS), κατάφερε να ξεπεράσει οποιαδήποτε δυσκολία του παρουσιάστηκε. Με συνολικό χρόνο 10ώρες και 42λεπτά, ο Νοτιοαφρικανός αναβάτης πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο κορυφαίο επίπεδο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία Junior.

