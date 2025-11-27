Ο James Moore κερδίζει το Roof of Africa 2025.

Η αυλαία του 2025 FIM Hard Enduro World Championship έπεσε στη Lesotho, στο θρυλικό και σκληρό αγώνα Roof of Africa, που θεωρείται “η γενέτηρά του Hard Enduro”. Με τα βουνά του βασιλείου της Νότιας Αφρικής να δοκιμάζουν τα όρια των αναβατών και τις μοτοσυκλέτες τους, οι πρωταγωνιστές του φετινού Πρωταθλήματος έφτασαν στον τελευταίο φετινό γύρο διεκδικώντας πολλά αλλά όχι τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αυτός άνηκε ήδη στον Manuel Lettenbichler από τον προηγούμενο γύρο.
Η έκπληξη του James Moore:
Με την ένατη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος (πριν τον τελευταίο αγώνα) ίσως ο Moore να μην ήταν το φαβορί του αγώνα. Αγωνιζόμενος ωστόσο εντός έδρας και δείχνοντας τεράστια αποθέματα ψυχικής και σωματικής ενέργειας, ειδικά όταν χάθηκε στη διαδρομή λόγω προβλήματος της συσκευής του για την πλοήγηση (GPS), κατάφερε να ξεπεράσει οποιαδήποτε δυσκολία του παρουσιάστηκε. Με συνολικό χρόνο 10ώρες και 42λεπτά, ο Νοτιοαφρικανός αναβάτης πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο κορυφαίο επίπεδο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία Junior.
Ένα ακόμη βάθρο για τον Lettenbichler:
Με τον τίτλο στις αποσκευές του ήδη από τον προηγούμενο γύρο στη Γερμανία, ο Manuel Lettenbichler έφτασε στο Lesotho απαλλαγμένος από την πίεση της βαθμολογίας – αλλά σίγουρα όχι πρόθυμος να χαρίσει τη νίκη. Ο αναβάτης της Red Bull KTM Factory Racing είχε ως στόχο να κλείσει τη χρονιά με ακόμη ένα δυνατό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο πιο ολοκληρωμένος hard enduro rider της γενιάς του. Ξεκίνησε τον αγώνα με τη δεύτερη θέση στα δοκιμαστικά της Παρασκευής, πίεσε για τη νίκη στον αγώνα του Σαββάτου και με τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Κυριακής, πήρε τη δεύτερη θέση συνολικά στο Roof of Africa, κλείνοντας τη χρονιά με ακόμη ένα βάθρο. “Οι δύο πρώτες μέρες ήταν ανάμικτες, αλλά σήμερα βρήκα ρυθμό. Το τερέν μου ταίριαξε και κατάφερα να καλύψω μεγάλο μέρος της διαφοράς. Είναι υπέροχο να κλείνω τη χρονιά σε έναν τόσο ιστορικό αγώνα και φυσικά υπέροχο να έρχομαι με τον τίτλο ήδη εξασφαλισμένο” δήλωσε ο Γερμανός αναβάτης.
Δεύτερη θέση στη βαθμολογία για τον Billy Bolt:
Ο Βρετανός αναβάτης της Husqvarna Factory Racing είχε προβάδισμα ενός μόλις βαθμού έναντι του Mitch Brightmore, και ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ο Bolt ξεκίνησε ιδανικά με μια εμφατική νίκη στον Πρόλογο κατακτώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς και θέτοντας τις βάσεις για το υπόλοιπο τριήμερο. Η επόμενη μέρα, ωστόσο, δεν κύλησε ιδανικά καθώς εκκινώντας πρώτος δεν είχε σημάδια από άλλους αναβάτες στη διαδρομή χάνοντας πολύτιμο χρόνο στην πλοήγηση και καταλήγοντας στη 13η θέση της κατάταξης. Στην τρίτη και τελευταία μέρα, ο Βρετανός έβγαλε τον πραγματικό του χαρακτήρα και αμέσως άρχισε να προσπερνάει προπορευόμενους αναβάτες. Γρήγορα έφτασε το προπορευόμενο γκρουπ, ενώ στην τεχνική και απαιτητική τελική δοκιμασία εκτέλεσε άψογα τη στρατηγική του διατηρώντας σταθερό ρυθμό, παίρνοντας καθαρές γραμμές και κάνοντας μηδενικά λάθη που τον έφεραν στη νίκη της ημέρας και στην τελική τρίτη θέση. “Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με το πώς έκλεισα τη χρονιά” δήλωσε ο Bolt. “Το Roof of Africa είναι ένας εξαιρετικός αγώνας με μοναδικά τοπία, υπέροχες διαδρομές, υψόμετρο... όλα μοναδικά! Ήξερα ότι για την τελική ημέρα έπρεπε να πιέσω από νωρίς και το έκανα. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος με τη σεζόν και ανυπομονώ για το SuperEnduro.”
Αποτελέσματα Roof of Africa 2025 – Top 5:
1. James Moore (RSA), KTM – 10:42:08
2. Manuel Lettenbichler (GER), KTM – 10:44:00 (+1:52)
3. Billy Bolt (GBR), Husqvarna – 10:48:00 (+5:52)
4. Mario Roman (ESP), Sherco – 10:49:01 (+6:53)
5. Mitch Brightmore (GBR), GASGAS – 10:50:17
Τελική Βαθμολογία Πρωταθλήματος Hard Enduro 2025:
1. Manuel Lettenbichler (GER), KTM – 199 βαθμοί
2. Billy Bolt (GBR), Husqvarna – 153 βαθμοί
3. Mitch Brightmore (GBR), GASGAS – 142 βαθμοί
4. Mario Roman (ESP), Sherco – 131 βαθμοί
5. Wade Young (RSA), GASGAS – 97 βαθμοί