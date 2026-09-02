ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Με την είσοδο και συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, («Εσείς») συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής (οι «Όροι») και δηλώνετε, ότι πληροίτε όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας. Αυτή η Προωθητική ενέργεια υπόκειται στους παρόντες όρους και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

1. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1 Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια διοργανώνεται από την εταιρεία Red Bull Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Αμαρούσιο Αττικής, 151 24 Αθήνα, Ελλάδα, με την υποστήριξη των εταίρων της Red Bull, των τμημάτων της και των παρόχων υπηρεσιών («Διοργανωτής»), η οποία θα λάβει χώρα σε όλα τα καταστήματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό το εμπορικό σήμα και τα διακριτικά της εταιρείας «METRO A.E.B.E» συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων franchise (My Market), (εφεξής καλούμενα τα «Καταστήματα»).

1.2 Στην περίπτωση, κατά την οποία η Προωθητική Ενέργεια τρέχει μέσω ενός ή περισσοτέρων πλατφορμών τρίτων, πρέπει να γνωρίζετε, ότι η Προωθητική Ενέργεια δεν είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα(ες) του τρίτου μέρους. Επίσης η Προωθητική Ενέργεια δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει εγκριθεί ή δεν έχει ασκηθεί διαχείριση από ή έχει συνδεθεί με οποιονδήποτε τρόπο με την πλατφόρμα(ες) τρίτων. Η χρήση από εσάς των πλατφορμών τρίτων υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στις σχετικές ιστοσελίδες. Ο Διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης, εάν δεν μπορέσετε να συμμορφωθείτε με τους όρους και προϋποθέσεις στην πλατφόρμα(ες) τρίτων.

2. Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (η «Προωθητική Ενέργεια»)

2.1 Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00 π.μ. και λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59 μ.μ. (συμπεριλαμβανομένου). Όλες οι εγγραφές πρέπει να παραληφθούν από τον Διοργανωτή πριν από την ημερομηνία και ώρα λήξης. Όλες οι εγγραφές, που λαμβάνονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης, απορρίπτονται αυτόματα.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Προκειμένου να συμμετέχετε στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια και να μπορείτε να επιλεγείτε για να πάρετε ένα δώρο, δηλώνετε και εγγυάστε, ότι πληροίτε τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

- Βεβαιώνετε, ότι είστε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών ή άνω κατά τη στιγμή της εγγραφής. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια ή να μεταδώσουν ή αλλιώς να υποβάλουν Προσωπικά Δεδομένα (τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο Διοργανωτή. Είναι προαιρετικό να μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στην Προωθητική Ενέργεια, εάν δεν παρέχετε όλα τα απαιτούμενα Προσωπικά Δεδομένα.

- Η προωθητική ενέργεια απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους της Ελλάδας. Παρακαλούμε σημειώσετε, ότι ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις, όπου οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται από τον νόμο να λάβουν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια λόγω εθνικής ή τοπικής νομοθεσίας.

- Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος, σε περίπτωση, που ο Συμμετέχων δεν είναι σωματικά ή διανοητικά σε θέση να εκτελέσει οποιαδήποτε ή όλες τις δοκιμασίες, που περιγράφονται. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα νομικό δικαίωμα να συμμετάσχετε σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση, που ένας Συμμετέχων τραυματίζει τον εαυτό του/της, εκτελώντας ενέργειες σχετικές με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

- Διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι του Ομίλου My Market συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας «METRO A.E.B.E.» και του Διοργανωτή, της μητρικής του και οποιασδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με τις ανωτέρω εταιρείες, θυγατρικές, αντιπρόσωποι, οποιαδήποτε εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη ή την παραγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, επαγγελματίες σύμβουλοι, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ή διαφημιστικές εταιρείες, που ασχολούνται με αυτή την Προωθητική Ενέργεια, και άμεσα μέλη της οικογένειας και εκείνοι, που ζουν στο ίδιο σπίτι με τα πρόσωπα αυτά (είτε σχετίζονται νομικά είτε όχι), δεν είναι επιλέξιμοι για να μετέχουν ή να κερδίσουν οποιαδήποτε δώρα στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια. Ο Διοργανωτής θα επαληθεύει αυτές τις προϋποθέσεις συμβουλευόμενος την βάση του δεδομένων και τον Όμιλο My Market συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας «METRO A.E.B.E» κατά τη στιγμή της επιλογής.

3.2 Ο Διοργανωτής δεν δέχεται εγγραφές οι οποίες: (α) παράγονται αυτόματα από υπολογιστή. (β) συμπληρώνονται από τρίτους (εκ μέρους σας) ή σε μεγάλο αριθμό, γ) είναι δυσανάγνωστες, αλλοιωμένες, ανασυσταθείσες, πλαστές ή αλλοιωμένες · ή (δ) ελλιπείς. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρέχεται από Εσάς, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, οποιασδήποτε συναίνεσης, που παρέχεται από κηδεμόνα, για να απαιτήσει την απόδειξη της ηλικίας, της ταυτότητας ή / και άλλων παρεχόμενων στοιχείων ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι εγγραφές, που περιέχουν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εσφαλμένα δεδομένα σχετικά με την ηλικία ή τη διαμονή Σας, θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ

4.1 Για να μπορέσετε να εισέλθετε επιτυχώς στην Προωθητική Ενέργεια, θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα activation.gr/wingscup και να ακολουθήσετε τις οδηγίες, που δίνονται, βήμα προς βήμα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η παροχή προσωπικών δεδομένων, τα οποία απαιτούνται για να εγγραφείτε (πχ όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο).

4.2 Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των συμμετοχών σας.

4.3 Θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές με κλήρωση, που θα διεξαχθεί με την χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος στην έδρα της εταιρείας την 5η Νοεμβρίου 2026 στις 11:00 π.μ., οι οποίοι θα λάβουν από ένα δώρο.

4.4 Τα δώρα είναι τα εξής :

Οι δέκα (10) νικητές, που θα κληρωθούν, κερδίζουν από ένα παιχνίδι EAFC.

4.5 Οι αποδέκτες των δώρων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2026 στο activation.gr/wingscup και θα ενημερώνονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λίστα των νικητών θα ενημερώνεται στις περιπτώσεις των όρων 5 και 6 του παρόντος.

4.6 Για πλήρεις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής, παρακαλούμε στείλτε emailστο info@redbull.com. Εάν οι επιλεχθέντες δικαιούχοι των δώρων δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που ορίζονται στους παρόντες Όρους, ο Διοργανωτής θα καθορίσει εκ νέου και θα επιλέξει έναν εναλλακτικό αποδέκτη(ες) του δώρου σύμφωνα με την σειρά στον πίνακα κατάταξης. Αν αποκλειστείτε, ο Διοργανωτής δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει αυτό το γεγονός. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει την διαφάνεια και να καταγράψει την διαδικασία επιλογής κατάλληλα, ώστε τα αποτελέσματα να επαληθευτούν.

4.7 Καθυστερημένες, δυσανάγνωστες, ελλιπείς, κατεστραμμένες ή αλλοιωμένες εγγραφές δεν θα γίνονται δεκτές. Δεν υπάρχει ευθύνη για χαμένες συμμετοχές και η απόδειξη της μετάδοσης δεν θα γίνεται δεκτή ως απόδειξη παραλαβής. Δεν μπορούν να επιστραφούν εγγραφές.

4.8 Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ

5.1 Οι πληροφορίες επικοινωνίας, που παρέχετε με την είσοδο σας στην Προωθητική Ενέργεια, θα χρησιμοποιηθούν για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν δώρα, που δικαιούστε να λάβετε, έτσι παρακαλούμε να βεβαιωθείτε, ότι είναι ενημερωμένες και ακριβείς.

5.2 Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει την με τον/τους αποδέκτη/ες των δώρων χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου, που παρέχεται με την είσοδο σας στην Προωθητική Ενέργεια. Κατά την ενημέρωση οι αποδέκτες των δώρων θα λάβουν λεπτομέρειες για τον τρόπο, με τον οποίο θα παραλάβουν τα δώρα, και θα πρέπει εντός δυο εβδομάδων και μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2026 να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο για να παραλάβουν τα δώρα τους. Εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν αποδέκτη του δώρου ή δεν είναι διαθέσιμος, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει το δώρο του σε συμμετέχοντα, που θα επιλέγεται με συμπληρωματική κλήρωση.

5.3 Το δώρο είναι προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να διεκδικηθεί από τρίτο για λογαριασμό σας.

5.4 Ο κατάλογος των δικαιούχων των δώρων μπορεί να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Διοργανωτή. Σε περίπτωση, που είστε αποδέκτης δώρου, συμφωνείτε ότι ο Διοργανωτής μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας π.χ. όνομα, επώνυμο, ψευδώνυμο, σύμφωνα με τα παραπάνω.

5.5 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε ή όλα τα δώρα με δώρα ίσης ή μικρότερης αξίας.

5.6 Κάθε ένας από τους δέκα νικητές μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. Εάν ταυτίζονται τα στοιχεία νικητών άνω του ενός δώρου, ώστε να διαπιστώνεται από τον Διοργανωτή, ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, ή είναι κάποιοι νικητές συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και πρώτου βαθμού, ο Διοργανωτής θα παραδώσει στον επόμενο νικητή που θα αναδειχθεί από συμπληρωματική κλήρωση.

6. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ

6.1 Στο βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο, και χωρίς να επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας ο Διοργανωτής για οποιονδήποτε λόγο και κύρια, εάν κατά τη γνώμη του Διοργανωτή η Προωθητική Ενέργεια έχει τεθεί σε κίνδυνο από οποιοδήποτε συμβάν πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να τροποποιήσει, να τερματίσει, να αλλάξει ή να επεκτείνει την Προωθητική Ενέργεια, να αλλάξει ή αντικαταστήσει τα δώρα και να αλλάξει τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των δώρων στους νικητές χωρίς υποχρέωση και ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας, που μπορεί να προκαλέσει σε Εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (είτε άμεση είτε έμμεση). Θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας τακτικά για τυχόν αλλαγές, που θα ισχύουν από την ημερομηνία, που αναρτώνται.

6.2 Κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποκλείει ή να καταργεί οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, εάν ο Συμμετέχων δεν τηρεί τους παρόντες Όρους, συμμετέχει σε εξαπάτηση ή, κατά περίπτωση, σε οποιοδήποτε άλλο είδος παράνομης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η απόφαση του Διοργανωτή σχετικά με όλα τα θέματα, που σχετίζονται με την Προωθητική Ενέργεια είναι οριστική και δεν θα επιτραπεί σχετική αλληλογραφία.

6.3 Σε περίπτωση, που νικητής συμμετέχων αποκλειστεί, θα αφαιρεθεί το δώρο και θα επιλεγεί άλλος σύμφωνα με συμπληρωματική κλήρωση.

7. FAIR PLAY

Εγγυάστε, ότι η συμμετοχή σας δεν περιέχει υλικό, που προσβάλει ή παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου άλλου ή αντανακλά μια πολιτική δήλωση, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται δικαιωμάτων απορρήτου, δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν περιέχει εμπορικές ονομασίες ή σήματα, εκτός από εκείνα του Διοργανωτή, για τα οποία έχετε μια περιορισμένη άδεια χρήσης αποκλειστικά για τον σκοπό αυτής της Προωθητικής Ενέργειας, δεν περιέχει υλικό με κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο δεν δημιουργήθηκε από εσάς, εκτός από υλικό, που έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις και τις άδειες για να κάνετε χρήση, δεν περιέχει υλικό, που είναι επιθετικό, προσβλητικό, επικίνδυνο, ακατάλληλο, άσεμνο, χυδαίο, απεχθές, παράνομο ή συκοφαντικό και δεν θα αποκτήσετε υλικό, που είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντιβαίνει προς τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου δημιουργείται η εγγραφή. Στην περίπτωση, που η Προωθητική Ενέργεια τρέχει μέσω ενός ή περισσοτέρων πλατφορμών τρίτων, εγγυάστε και δηλώνετε, ότι η συμμετοχή σας δεν παραβιάζει τους Όρους της πλατφόρμας του τρίτου.

8. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8.1 Μπορείτε να υποβάλετε το υλικό, όπου απαιτείται, στον Διοργανωτή σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια (συλλογικά, τα «Υλικό Συμμετοχής»). Το Υλικό Συμμετοχής μπορεί να περιέχει εσάς, (ή κάποιου άλλου) την φωνή, εικόνα, φωτογραφία, δηλώσεις, βιογραφικές πληροφορίες, παρουσιάσεις, όνομα και απεικόνιση και άλλο δημιουργημένο από τον χρήστη περιεχόμενο.

8.2 Ως αντιπαροχή για τη συμμετοχή σας σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια και την ευκαιρία για να κερδίσετε ένα δώρο, θα εκχωρήσετε στον Διοργανωτή όλα τα δικαιώματα όπως περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στο Υλικό Συμμετοχής στον ευρύτερο δυνατό βαθμό. Στο βαθμό, που τα δικαιώματα δεν είναι δυνατό να εκχωρηθούν, παραχωρείτε στον Διοργανωτή ατελώς μία παγκόσμια, απεριόριστη, αποκλειστική, μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση των Υλικών Συμμετοχής για τους σκοπούς αυτής της Προωθητικής Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται, στην παρουσίαση σε οποιασδήποτε και όλες τις ιστοσελίδες του Διοργανωτή και των θυγατρικών, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων μέσων κοινωνικής κοινωνικής δικτύωσης. Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται εμπιστευτικότητα σε σχέση με το Υλικό Συμμετοχής. Εκτός από οποιαδήποτε άδεια, αναγνωρίζετε με το παρόν, ότι οποιαδήποτε και όλο το Υλικό Συμμετοχής, που ανεβάζετε (upload), αποθηκεύετε, μεταδίδετε, υποβάλλετε, ανταλλάσσετε ή διαθέτετε στην ιστοσελίδα, δημιουργούνται, ανήκουν και ελέγχονται αποκλειστικά από εσάς, και όχι από τον Διοργανωτή. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε και να προστατεύετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορεί να έχετε στο Υλικό Συμμετοχής, και ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά. Αναγνωρίζετε ρητώς, ότι εσείς και κάθε πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται στο Υλικό Συμμετοχής, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την χρήση του Υλικού Συμμετοχής ως διαφημιστικό υλικό.

8.3 Δηλώνετε και εγγυάστε, ότι όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, άδειες, εγκρίσεις και δηλώσεις παραίτησης από ηθικά δικαιώματα έχουν δεόντως και αποτελεσματικά αποκτηθεί από κάθε ερμηνευτή, παρουσιαστή, συνεργάτη ή άλλο πρόσωπο, που εμπλέκεται στο Υλικό Συμμετοχής ή στα δικαιώματα, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτό.

8.4 Στον βαθμό, που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι αποδέκτες δώρων μπορεί να ζητηθεί να λάβουν μέρος σε προωθητική ενέργεια και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αποδεκτών δώρων, τις φωτογραφίες τους και εγγραφές ηχητικό ή/και οπτικό τους υλικό σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό στον βαθμό, που κάθε αποδέκτης δώρου συμφωνεί. Ο Διοργανωτής θα επιδιώξει τη συγκατάθεση του αποδέκτη δώρου, όπου απαιτείται. Δηλώνετε ρητώς, ότι γνωρίζετε, πως εσείς και κάθε πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται στο Υλικό Συμμετοχής, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση του Υλικού Συμμετοχής για υλικό μάρκετινγκ.

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Πληροφορίες σχετικά με το, πώς ο Διοργανωτής μπορεί να συλλέξει, επεξεργαστεί και αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την Προωθητική Ενέργεια και διαφορετικά, μπορεί να αναζητηθούν στο www.redbull.com/pp/el_GR.

10. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

10.1 Εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής, οι εργαζόμενοι του, οι αντιπρόσωποι ή οι διανομείς σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνοι ή υπόλογοι να αποζημιώσουν τον αποδέκτη δώρου ή δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, σωματική βλάβη ή θάνατο, που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και της αποδοχής του δώρου. Αποκλείεται κάθε περιορισμός της ευθύνης για απάτη, δόλο ή βαριά αμέλεια. Δεν επηρεάζονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας.

10.2 Ο Διοργανωτής και ο Όμιλος Red Bull αποκλείει κάθε ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια καλής φήμης, απώλεια δεδομένων, απώλεια ευκαιρίας (σε κάθε περίπτωση άμεση ή έμμεση) και οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιές, που ανακύπτουν ή που υφίστασθε με τη συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια, εκτός εάν τέτοια ζημία προκληθεί από αποτυχία του Διοργανωτή ή του ομίλου Red Bull να σεβαστούν τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις τους, στην περίπτωση δε αυτή η Red Bull εξακολουθεί να περιορίζει την ευθύνη της για την προαναφερόμενες καταστάσεις στο βαθμό, που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10.3 Ο Διοργανωτής και ο Όμιλος Red Bull δεν ευθύνονται για : καθυστέρηση, απώλεια, κατεστραμμένες, σε λάθος κατεύθυνση, ατελείς, δυσανάγνωστες, ή ακατάληπτες εγγραφές· τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υλικού, υπολογιστών ή του λογισμικού, του δικτύου ή του Διαδικτύου, δυσλειτουργίες υπολογιστών, βλάβες, καθυστερήσεις ή δυσκολίες· σφάλματα στη μετάδοση· ειδοποιήσεις για παράδοση δώρων, που έγινε προσπάθεια να σταλούν αλλά δεν έχουν παραληφθεί· τυχόν ζημία, που υπέστη ο καθένας, που εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει ή/και να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια, είτε η εγγραφή έχει χαθεί, δεν έχει γίνει δεκτή, την έχουν εσφαλμένα επεξεργαστεί είτε δεν κερδίζει.

10.4 Δεν έχετε κάποιο έννομο δικαίωμα να συμμετάσχετε σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος, εάν δεν είστε σε θέση να συμμετάσχετε στην Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο.

10.5 Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος, εάν τραυματιστείτε κατά την εκτέλεση των δράσεων, όσον αφορά αυτή την Προωθητική Ενέργεια. Δηλώνετε, ότι δεν έχετε κάποια πάθηση και δεν επηρεάζεστε από οποιεσδήποτε συνθήκες, που θα σας εμποδίσει να συμμετάσχετε με ασφάλεια στην Προωθητική Ενέργεια ή θα έθετε σε κίνδυνο τους άλλους στην περίπτωση αυτήν. Επίσης αποδέχεστε, ότι δεν σας απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο να συμμετέχετε στην Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο.

10.6 Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη ο Διοργανωτής και ο Όμιλος Red Bull για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι προκύπτουν από ή προκαλούνται από, άμεσα ή έμμεσα, καταστάσεις ή δυνάμεις πέρα από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, απεργίες, στάσεις εργασίας, ατυχήματα, ή πράξεις ανωτέρας βίας, διακοπές ή δυσλειτουργίες ή απώλειες λειτουργιών, επικοινωνιών και υπηρεσιών υπολογιστών (software ή hardware), όταν αυτές οι περιστάσεις συνιστούν ανωτέρα βία, όπως ορίζεται από το ισχύον δίκαιο.

10.7 Στο μέγιστο βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο, καμία άλλη προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος δεν ισχύει για την Προωθητική Ενέργεια και όλα τα δώρα απονέμονται «όπως είναι» και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης της ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό).

10.8 Ο Διοργανωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη και/ή υποχρέωση σε περίπτωση η συμμετοχή/η απονομή του δώρου απαιτεί την έγκριση του κηδεμόνα. Αυτό αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων θα θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων δεν θα επηρεάζονται ή δεν θα ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο.

11.2. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων για τη διεύθυνση της Red Bull.

11.3 Η τελευταία έκδοση των Όρων θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διοργανωτή.

11.4 Για γενικές ερωτήσεις, που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και/ή σχετίζονται με αυτή την Προωθητική Ενέργεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@redbull.com.