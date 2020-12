Τα πέντε όχι και τόσο γνωστά "διαμάντια" του gaming για το 2020

Στο άκουσμα της φράσης «τα παιχνίδια της χρονιάς», το μυαλό πηγαίνει μόνο του στους τίτλους που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον τους τελευταίους 12 μήνες. Ακόμα και στην περίπτωση του 2020 με όλες τις ιδιαιτερότητές του, παιχνίδια όπως το Assassin’s Creed Valhalla, το Animal Crossing: New Horizons, το The Last of Us Part II και το Ghost of Tsushima έλαμψαν, όντας υποψήφια για τα μεγάλα βραβεία του έτους.