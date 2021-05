Γνώρισε του κριτές του Red Bull Art of Motion

Red Bull Art of Motion 2021

Red Bull Art of Motion

Ο Patrick Morawetz στο Red Βull Art of Motion 2011

Αγωνίστηκε στο πρώτο Red Bull Art of Motion το 2007, ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, ένας τραυματισμός στο γόνατο ενώ έκανε snowboard, τον έστειλε στον πάγκο. Έχοντας έναν διαφορετικό ρόλο από τότε, υπηρετεί το άθλημα που αγαπά ως επικεφαλής κριτής του

"Ανυπομονώ να δω να συμβαίνει σε έναν νέο χώρο, καθώς κατά τη γνώμη μου το freerunning εξακολουθεί να αφορά τη δημιουργία κινήσεων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον. Έτσι, ακόμη και σε έναν διαγωνισμό όπως το "Red Bull Art of Motion", το νέο playground σημαίνει νέες δυνατότητες και περισσότερο χώρο για κάθε είδους πρόοδο.

Ο Luís είναι ένας 30χρονος αθλητής του parkour και του freerunning, που είναι και καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στη Βραζιλία αλλά μένει στη Λισαβόνα, όπου και ξεκίνησε το ταξίδι του σε αυτό το άθλημα πριν από 15 χρόνια. Έχει συμμετάσχει 3 φορές στο Red Bull Art of Motion στη Σαντορίνη και δοκίμασε την τύχη του ως MC το 2017.

To parkour του έδωσε την ευκαιρία να εργαστεί ως stuntman, ηθοποιός, μοντέλο και προπονητής. Αυτή τη στιγμή, διαχειρίζεται το κοινοτικό κέντρο @ wearchclub και είναι host στο "Swapping Shoes", ένα από τα πιο καυτά Parkour Podcasts. Είναι ενθουσιασμένος που βλέπει πόσο ψηλά βρίσκεται ο πήχης στο φετινό Red Bull Art of Motion!

"Είμαι χαρούμενος και είναι τιμή μου να κρίνω τη συνολική απόδοση στο φετινό Red Bull Art of Motion. Είναι συναρπαστικό να επιστρέφεις στην Ελλάδα, η οποία προφανώς έχει γίνει η κύρια σκηνή του Art of Motion. Τώρα, τα παραδοσιακά ιστιοφόρα θα αποτελέσουν ένα φρέσκο και συγχρόνως δύσκολο καμβά για τους αθλητές. Αυτή η νέα ιδέα θα αναγκάσει τους freerunners να σκεφτούν νέες διαδρομές. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ξεκινούν ως αρχάριοι για αυτό το σποτ. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι οι freerunners θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό show.

Ο Kie Willis στο Red Bull Art of Motion 2011

Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον αθλητισμό, o Kie είναι ένας πραγματικός αστέρας του parkour και ένας από τους πιο φημισμένους freerunners στον κόσμο. Έχει κρίνει και έχει συμμετάσχει σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς, όπως το Red Bull Art of Motion.

Η αφοσίωση και η πρωτοτυπία του τον καθιστούν έναν από τους πιο δυνατούς freerunners στον κόσμο. Έχει κερδίσει δύο τίτλους στο Red Βull Art of Motion και έφτασε πολύ κόντα και σε έναν τρίτο στη Σαντορίνη.

